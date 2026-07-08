«С днем рождения»: Ольга Орлова помянула Жанну Фриске в день ее 52-летия

День рождения Жанны Фриске — дата, которая и спустя годы отзывается болью в сердцах близких и поклонников. В этот день память о певице особенно жива: друзья делятся воспоминаниями, публикуют архивные кадры и говорят о том, какой яркой и солнечной личностью она была. В этом году трогательный пост в честь Жанны опубликовала ее близкая подруга Ольга Орлова.

Ольга Орлова трогательно почтила память Жанны Фриске в день, когда артистке исполнилось бы 52 года. В своих соцсетях певица поделилась архивными снимками, сделанными во время одной из вечеринок: на фото Жанна и Ольга запечатлены вместе — в кадре — искренние улыбки, атмосфера беззаботного праздника и та самая связь, которую не нужно было объяснять словами.

«Сегодня должно было бы быть так… С днем рождения», — под фотографиями Орлова оставила лаконичную, но пронзительную подпись.

В этих словах — и светлая грусть, и желание хотя бы на мгновение вернуть тот день, когда все было по-прежнему.

В день рождения Жанны Фриске на ее могиле собралась семья. Отец певицы не упустил возможности уколоть Дмитрия Шепелева. Он назвал несостоявшегося зятя мерзавцем за то, что тот не приводит на могилу Жанны ее сына Платона.

Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году в возрасте 40 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь — глиобластома, агрессивная форма опухоли головного мозга. Борьба певицы с недугом длилась несколько месяцев и не оставалась незамеченной: поклонники до последнего верили в чудо, а семья делала все возможное, чтобы помочь звезде.