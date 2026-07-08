«Мерзкий человек»: отец Фриске заявил, что Шепелев не приходит на могилу Жанны и не приводит Платона

8 июля, день рождения Жанны Фриске — дата, которую близкие певицы хранят в сердце, а поклонники вспоминают с теплотой. В этот день на могиле артистки побывал ее отец Владимир Фриске. В откровенном разговоре он не только поделился своими переживаниями о внуке Платоне, но и резко высказался в адрес Дмитрия Шепелева, подчеркнув, как важно для ребенка помнить о своей маме.

Владимир Фриске посетил место упокоения своей дочери в день ее рождения. Мужчина отметил, что за все эти годы ни разу не встречал Дмитрия Шепелева на кладбище в значимые даты. По мнению Владимира, телеведущий избегает приходить сюда.

«Трусливый мерзкий человек. Мне и не нужно, чтобы он сюда приходил. Пусть хотя бы один раз внука сюда привезет, чтобы он знал, где покоится его мама», — не сдерживая эмоций, заявил отец Жанны.

Владимир Фриске искренне обеспокоен тем, что Платон лишен многого из того, что мог бы получить при поддержке семьи. Он убежден: родные способны подарить мальчику по-настоящему счастливое и богатое впечатлениями детство — то, чего, по его ощущениям, ребенку сейчас не хватает.

На днях стало известно, что из-за запрета Дмитрия Шепелева на общение Платона с бабушкой и дедушкой по маме, Владимир Фриске лишил внука наследства. Он переписал квартиру, которая некогда принадлежала Жанне Фриске, на внучку Луну.

Жанна Фриске ушла из жизни в июне 2015 года в возрасте 40 лет. В этом году отмечается 52-летие ныне покойной певицы.

По материалам Starhit