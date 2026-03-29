Родные не сдерживали слез: в Москве простились с актером Тихоном Котрелевым

Актер Тихон Котрелев ушел из жизни в 49 лет из-за осложнений, вызванных острым панкреатитом и алкогольной зависимостью. Родные и близкие не могли сдержать слез на церемонии прощания.

23 марта СМИ сообщили о пропаже Котрелева — он внезапно ушел из дома, и семья сразу начала поиски. Однако найти его удалось только через два дня: выяснилось, что актер оказался в психиатрической клинике. Состояние здоровья Тихона было тяжелым, врачи боролись за его жизнь, но 25 марта он скончался.

В воскресенье, 29 марта, в 12:00 в Покровском храме прошла церемония прощания. Родственники, друзья и коллеги пришли проводить артиста в последний путь.

На похоронах на Ваганьковском кладбище многие не могли сдержать слез — потеря оказалась слишком тяжелой для всех, кто знал Тихона.

О трагедии сообщил сын актера, Петр Котрелев. Он рассказал, что отец долго болел, и семья делала все возможное, чтобы помочь ему, но в последние месяцы состояние артиста резко ухудшилось.

Тихон Котрелев — российский актер, запомнившийся зрителям по ярким ролям в сериалах и кинофильмах. Он родился в Москве в 1976 году, рос в творческой семье, где часто бывали известные литераторы и художники. После школы Котрелев получил филологическое образование и несколько лет работал журналистом, но в 25 лет решил кардинально изменить жизнь и поступил в театральный вуз.

Его актерская карьера развивалась как на сцене, так и на экране: он был участником театральных постановок, а для широкой публики стал узнаваем благодаря ролям в популярных проектах.

В кино Котрелев снимался в таких сериалах, как "Зона", где исполнил роль заключенного Чиги, "Хирург", "Тихий Дон", "13 клиническая. Начало" и "Маргарита Назарова".