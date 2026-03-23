Смертельно больной Тихон Котрелев попал в психбольницу

Актер Тихон Котрелев, известный по ролям в сериалах "Хирург" и "Тихий Дон", находится на лечении в московской психиатрической клинике после трехдневных поисков, организованных его родственниками.

Куда пропадал Тихон Котрелев

Как сообщает Telegram-канал "112", основанием для госпитализации, предположительно, могло стать состояние, связанное с употреблением алкоголя.

По информации сестры 49-летнего артиста, она трое суток не могла с ним связаться и опасалась, что он изолировался в своей съемной квартире на Гоголевском бульваре.

Она также уточнила, что у Котрелева диагностирован панкреонекроз — тяжелое осложнение острого панкреатита, приводящее к частичному отказу поджелудочной железы.

Чем известен актер Тихон Котрелев

Чаще всего панкреонекроз развивается из-за отравления алкоголем, в частности, когда большое количество спиртного выпивается за один раз. Так возникает "праздничная" форма заболевания, следующая за шумным пиршеством.

Тихон Котрелев, выходец из известной семьи (внук поэта, дядя актера МХТ Кузьмы Котрелева), совмещает в биографии журналистику ("Известия", "Коммерсантъ"), работу на телевидении ("Муз-ТВ") и актерскую профессию.

Окончив актерский курс Сергея Женовача в ГИТИСе (2005), он играл в спектаклях "Marienbad", "Об-ло-мов-щина…" и других, а также снимался в сериалах "Тихий Дон", "Хирург" и ряде фильмов.

А вы переживаете за актера Тихона Котрелева? Делитесь в комментариях!