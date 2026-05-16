«Родился такой темненький»: дочь Даны Борисовой в восторге от новорожденного брата

Жизнь порой преподносит неожиданные повороты — и даже после расставания бывшие партнеры могут оставаться частью общей семейной истории. Именно так происходит в случае Даны Борисовой и ее бывшего гражданского супруга Максима Аксенова. Буквально на днях он в третий раз стал отцом.

Телеведущая с теплотой отреагировала на новость и поделилась подробностями. Дана Борисова искренне порадовалась за бывшего избранника. Дана также отметила, что их общая дочь Полина искренне счастлива из‑за появления братика, хотя пока еще не успела познакомиться с новорожденным лично.

Полина Аксенова объяснила, что сейчас старается не тревожить супругу отца: женщина восстанавливается после родов, и в этот период важно дать ей время и пространство. При этом девушка уже строит планы на будущую встречу.

«Когда поеду, обязательно куплю подарочек. Я даже уже придумала, какой. Не буду пока рассказывать», — поделилась Полина.

Новорожденного малыша назвали Марк. Имя брату придумала Полина, когда жена ее отца была еще беременной. У Полины есть младшая сводная сестра Адриана — она появилась на свет чуть больше года назад. Так что, у Максима Аксенова и его супруги теперь двое детей-погодков.

18-летняя Полина признается, что появление брата стало для нее чем‑то новым и волнующим. Отец девушки рассказал ей, что Марк совсем не похож на свою младшую сестру. Полина с удивлением отметила внешние различия между детьми.

«Он родился такой темненький, с темными волосами, с темными глазками. Это очень странно, потому что Адриана такое солнышко. У нее чуть‑чуть рыжеватые светлые волосы и голубые глазки», — поделилась Полина.

Теперь в большой семье Аксеновых начинается новый этап — с улыбками, хлопотами и первыми шагами маленького Марка.

Дочь Даны Борисовой несколько месяцев находилась в рехабе. Вокруг этого ходило много слухов — поговаривали, что у дочери Борисовой случился нервный срыв на фоне расставания с бойфрендом. Однако сама Полина предпочитает не говорить на эту тему, сосредоточившись на новых проектах и съемках. В рехабе Полина заметно похорошела, избавившись от 12 лишних килограммов.

По материалам VOICE