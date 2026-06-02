«Разойдитесь»: во время прощания с Зоей Богуславской возник конфликт

Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского, писателем и драматургом Зоей Богуславской, которая должна была пройти в атмосфере скорби и уважения, омрачилась неприятным происшествием. В последние минуты траурного мероприятия между сотрудниками полиции и представителями СМИ возник конфликт. Он привлек внимание общественности.
Перед тем как вынести гроб и во время самой процедуры возникли разногласия: журналисты, стремившиеся запечатлеть происходящее, невольно мешали проезду церемониальных машин и катафалка. Репортеры пытались объяснить, что выполняют профессиональный долг — так же, как и правоохранители выполняют свой. Однако, как сообщает
Кадр с прощания с Зоей Богуславской. Фото: Алексей Белкин / News.ru / Global Look Press
Правоохранители неоднократно призывали собравшихся освободить проезжую часть. На видеозаписи отчtтливо слышны повторяющиеся команды: «Разойдитесь», «Уйдите с проезжей части». Эти окрики, звучавшие в самые трогательные и печальные минуты прощания, заметно нарушили торжественную атмосферу мероприятия.
Ситуация высветила извечную дилемму: где проходит грань между правом общества на информацию и необходимостью соблюдения порядка во время значимых и эмоционально напряжtнных событий?
Прощание с Зоей Богуславской прошло 2 июня в Центре Андрея Вознесенского в Москве. Вдовы Андрея Вознесенского не стало в середине мая. Зоя Борисовна скончалась на 103-м году жизни. Похоронили ее на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем.