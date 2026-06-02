«Разойдитесь»: во время прощания с Зоей Богуславской возник конфликт

Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского, писателем и драматургом Зоей Богуславской, которая должна была пройти в атмосфере скорби и уважения, омрачилась неприятным происшествием. В последние минуты траурного мероприятия между сотрудниками полиции и представителями СМИ возник конфликт. Он привлек внимание общественности.

Перед тем как вынести гроб и во время самой процедуры возникли разногласия: журналисты, стремившиеся запечатлеть происходящее, невольно мешали проезду церемониальных машин и катафалка. Репортеры пытались объяснить, что выполняют профессиональный долг — так же, как и правоохранители выполняют свой. Однако, как сообщает MK.RU , диалог не сложился.