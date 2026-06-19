«Расти, моя любимочка, здоровой»: Роза Сябитова обратилась к четырехлетней внучке Мирославе

Телесваха Роза Сябитова души не чает в двух своих внуках. Звездная бабушка балует малышей и старается проводить с ними больше времени. В личном блоге Роза Сябитова трогательно обратилась к внучке Мирославе. 19 июня малышке исполнилось четыре года.

«Четыре года назад в этот день родилась моя любимая внучка Мирослава. Наше счастье и радость! Расти, моя любимочка, здоровой! Бабушка всегда рядом», — публично обратилась Роза Сябитова к внучке.

Телеведущая рассказала, чем порадует крошку в ее день рождения. На глазах у подписчиков Роза распаковала коробку, в которой оказались коньки для фигурного катания.