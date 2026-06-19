«Расти, моя любимочка, здоровой»: Роза Сябитова обратилась к четырехлетней внучке Мирославе

Телесваха Роза Сябитова души не чает в двух своих внуках. Звездная бабушка балует малышей и старается проводить с ними больше времени. В личном блоге Роза Сябитова трогательно обратилась к внучке Мирославе. 19 июня малышке исполнилось четыре года.
«Четыре года назад в этот день родилась моя любимая внучка Мирослава. Наше счастье и радость! Расти, моя любимочка, здоровой! Бабушка всегда рядом», — публично обратилась Роза Сябитова к внучке.
Телеведущая рассказала, чем порадует крошку в ее день рождения. На глазах у подписчиков Роза распаковала коробку, в которой оказались коньки для фигурного катания.
Роза Сябитова подарила внучке коньки. Фото: соцсети Розы Сябитовой
«В подарок я ей дарю ее первые настоящие фигурные коньки. Бабушка будет учить ее кататься», — поделилась с подписчиками Роза Сябитова.
У Розы Сябитовой двое внуков — мальчик Миша и девочка Мирослава. Их подарила телеведущей ее дочь Ксения Сябитова. Мирослава, старшая, родилась в июне 2022 года, а Миша появился на свет в ноябре 2025‑го.
В беседе с Teleprogramma.org Роза Сябитова рассказывала, что именно она побудила дочь завести двоих детей с небольшим перерывом между родами. Телеведущая заверила Ксению, что готова помочь в воспитании ребят — причем не только морально, но и финансово.
Роза Сябитова с внуками Мишей и Мирославой. Фото: соцсети Розы Сябитовой
Роза Сябитова нечасто публикует снимки внуков в соцсетях, но открыто говорит, что искренне радуется общению с ними и активно участвует в их взрослении. Для знаменитости малыши стали настоящим кладезем радостных моментов и источником творческого вдохновения. Время, проведенное рядом с внуками, позволяет ей поддерживать жизненный тонус и делиться с аудиторией не только профессиональными советами, но и теплыми эпизодами из семейной жизни.
А вы часто общаетесь с внуками? Поделитесь в комментариях.