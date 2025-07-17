Рассказ прервался: единственный сын Александра Митты расплакался на похоронах отца

В Центральном доме литераторов простились с Александром Миттой, народным артистом России. Евгений Митта, сын режиссера, был среди первых, кто прибыл.

Глубокая скорбь отразилась на его лице — уставший взгляд и осунувшееся лицо выдавали переживания 62-летнего актера. Несмотря на это, он сдержанно встречал прибывающих: коллег, родственников, чиновников.

Евгений принимал соболезнования, общаясь с друзьями отца. Он назвал смерть режиссера невосполнимой утратой, вспомнив совместные детские занятия рисованием, походы в музеи — живопись была второй страстью его отца после кинематографа.

Митта-младший поделился воспоминаниями о творческой атмосфере в доме, где бывали Высоцкий, Волчек, Табаков.

Его рассказ прервала волна эмоций: начав читать любимое отцовское стихотворение, Евгений разрыдался — заметила корреспондент Teleprogramma.org.

Александр Митта скончался 14 июля в возрасте 92 лет, последние годы борясь с онкологическим заболеванием. Умер он в хосписе.

Кремация пройдет в узком кругу близких, прах будет захоронен рядом с могилой супруги. У Александра Митты остались внуки.