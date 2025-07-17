Красная дорожка и цветы: в Москве прощаются с Александром Миттой

Церемония прощания с легендарным российским режиссером Александром Миттой проходит в четверг, 17 июля, в Москве. Выдающийся деятель отечественного кинематографа скончался на 93-м году жизни 14 июля.

Катафалк с его телом уже привезли в Центральный дом литераторов. У входа расстелили красную дорожку, люди несут цветы. Корреспондент Teleprogramma.org находится на месте событий.

Родившись в российской столице в 1933 году, Александр Митта окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1960 году. Его дебютная полнометражная картина "Друг мой, Колька!" завоевала награду на Лондонском кинофестивале и стала настоящим хитом советского проката, собрав более 24 миллионов зрителей в 1961 году.

Успех сопутствовал и последующим работам мастера. Фильм "Звонят, откройте дверь" был отмечен престижным "Золотым львом" в Венеции, а "Точка, точка, запятая" получила призы на кинофестивалях в Белграде и Салерно.

Культовой работой Митты стал "Экипаж", выпущенный в 1980 году. Этот новаторский для советского кинематографа фильм-катастрофа собрал более 70 миллионов зрителей, закрепив место в истории отечественного кино.

Александр Митта оставил значительный след и в педагогике. Его учебник "Кино между адом и раем" стал настольной книгой для многих поколений российских кинематографистов.

По словам сына режиссера, Евгения Митты, после прощания тело Александра Митты будет кремировано.