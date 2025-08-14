Располневшую Мельникову едва узнали на похоронах Краско — виной гормональная терапия?

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова всегда слыла первой красавицей. Сегодня 55-летняя артистка изменилась до неузнаваемости. Она появилась на похоронах Ивана Краско в Санкт-Петербурге. Но присутствующие на гражданской панихиде поклонники едва признали некогда эффектную актрису.
Возраст или слезы
С припухшими глазами и без макияжа Мельникова выглядела даже немного старше своего возраста, шептались праздные зеваки. Звезда "Улиц разбитых фонарей" плакала на похоронах Ивана Ивановича и не отнимала платочка от лица. Было видно, что актриса искренне скорбит по Ивану Краско.
Поклонники гадали, что случилось с внешностью знаменитости. Может, такие метаморфозы объяснимы ее возрастными изменениями. Или же Анастасия помрачнела из-за горя и скорби.
Гормональная терапия
И только близкие к ситуации знают, что уже несколько лет Мельникова борется с тяжелым недугом. О своей болезни Анастасия рассказала поклонникам на фоне изменения внешности. Она сильно располнела. И причина тому, возможно, гормональная терапия.
Кроме того, ранее Анастасия перенесла ряд серьезных операций. После хирургического вмешательства какое-то время она передвигалась на инвалидном кресле.
"Да, после гормонотерапии я стала такая. Потом ее сменили на другую — сдулась. Потом опять гормоны — снова такая. Хочу хорошо выглядеть, очень хочу. Я все для этого делаю, но есть данность. Устраивать мне из этого трагедию, что ли? Завернуться в белую простынку и ползти к кладбищу?" — приводит kp.ru слова Мельниковой.
Анастасия Мельникова теперь выглядит вот так. Фото: Belkin Alexey / Global Look Press
Скорбит по Краско
На похоронах Ивана Ивановича актриса дала понять, что она благодарная Богу за то, что он дал ей такую возможность, познакомиться с легендой. Она верит, что Краско найдет упокоение. Народный артист РФ также тяжело болел. Как говорила его сиделка, он перенес три инсульта и четыре инфаркта. Но оставался крепким и сильным.
