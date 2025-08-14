Располневшую Мельникову едва узнали на похоронах Краско — виной гормональная терапия?

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова всегда слыла первой красавицей. Сегодня 55-летняя артистка изменилась до неузнаваемости. Она появилась на похоронах Ивана Краско в Санкт-Петербурге. Но присутствующие на гражданской панихиде поклонники едва признали некогда эффектную актрису.

Возраст или слезы

С припухшими глазами и без макияжа Мельникова выглядела даже немного старше своего возраста, шептались праздные зеваки. Звезда "Улиц разбитых фонарей" плакала на похоронах Ивана Ивановича и не отнимала платочка от лица. Было видно, что актриса искренне скорбит по Ивану Краско.

Поклонники гадали, что случилось с внешностью знаменитости. Может, такие метаморфозы объяснимы ее возрастными изменениями. Или же Анастасия помрачнела из-за горя и скорби.

Гормональная терапия

И только близкие к ситуации знают, что уже несколько лет Мельникова борется с тяжелым недугом. О своей болезни Анастасия рассказала поклонникам на фоне изменения внешности. Она сильно располнела. И причина тому, возможно, гормональная терапия.

Кроме того, ранее Анастасия перенесла ряд серьезных операций. После хирургического вмешательства какое-то время она передвигалась на инвалидном кресле.