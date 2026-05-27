«Работаю с 13 лет»: Полина Диброва трудилась разнорабочей в парке и купила первый телефон

История успеха часто начинается с первых шагов к самостоятельности — и Полина Диброва поделилась ярким примером из собственной юности. Ее рассказ о раннем начале трудовой деятельности наглядно показывает, как первые заработки формируют характер и учат ценить результаты собственного труда.

Полина призналась, что начала работать еще в подростковом возрасте — с 13 лет.

«Честно говоря, я работаю с 13 лет. На своей первой работе я убиралась в парке, была разнорабочей. Подметала в парке, когда у меня были летние каникулы. Я специально ходила в бюро трудоустройства. А после, когда стала постарше, я стала промоутером, кстати, лучшим промоутером агентства. В 17 лет, когда я заканчивала школу, мне предложили стать менеджером над промоутерами, но нужно было учиться», — цитирует Полину Диброву KP.RU.

В тот период Полина жила в Ростове‑на‑Дону, и у нее была четкая цель — заработать на первый мобильный телефон. Родители не стали облегчать ей задачу: вместо подарка они предложили добиться желаемого своими силами.

«Сейчас я говорю родителям огромное спасибо, что они не принесли мне этот телефон и не подарили на день рождения. За то, что они сказали: „Если хочешь себе телефон, пойди и заработай“. Ровно так я и планирую воспитывать своих детей», — добавила основательница женского клуба.

Примечательно, что привычка к труду прививалась Полине и в семье: уборка всегда входила в круг ее домашних обязанностей. Контрастом выглядит ситуация с ее сыновьями от первого брака с Дмитрием Дибровым: 16‑летний Александр, 12‑летний Федор и 11‑летний Илья пока не проявляют стремления начать трудовую деятельность — да и острой необходимости в этом у них нет.

Мальчиков обеспечивает звездный отец. Недавно Дмитрий Дибров рассказал, что сделал 16-летнему сыну Саше «прививку от роскоши», посадив за руль «Феррари».