Дибров посадил 16-летнего сына за руль Ferrari ради «прививки от роскоши»

По словам шоумена Дмитрия Диброва, раннее знакомство с атрибутами роскоши работает как прививка. Дибров специально записал процесс на видео и поделился с подписчиками своей философией.

«Теперь, если дьявол попытается совратить Сашу, сбить его с верного пути, он скажет: что ты мне суешь Ferrari, я его с детства видел», — объяснил телеведущий в социальных сетях.

Дибров подчеркнул, что для него спорткар — это не предмет поклонения, а пример инженерного искусства. Именно поэтому он решил заранее познакомить сына с таким уровнем жизни, чтобы тот воспринимал его спокойно.

Идея шоумена вызвала бурные споры в интернете. Одни пользователи поддержали необычный подход, назвав его современным и разумным. Другие же отреагировали крайне скептически.

«Помогите дедушке», «Клиника плачет», «Какой бред. Это ж надо», «Полина вовремя сбежала, он впал в маразм», — писали возмущенные фолловеры под постом.

Некоторые комментаторы также обратили внимание на внешность юноши. Александр уже долгое время носит каре, что вызывает удивление и обсуждения у подписчиков его родителей.

16-летний Александр — старший сын Дмитрия Диброва и его бывшей супруги Полины. Пара развелась летом 2025 года после 16 лет брака. Сейчас у Дмитрия новая избранница — 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева. Полина, в свою очередь, состоит в отношениях с миллиардером Романом Товстиком, отцом шестерых детей.

Несмотря на развод и регулярные публичные уколы в адрес друг друга в соцсетях, бывшие супруги договорились сохранить хорошие отношения ради воспитания троих сыновей. Александр сейчас живет вместе с отцом. Вопросы наследства и раздела имущества, сопровождавшие развод, на данный момент урегулированы.