«Пусть только рот откроют!»: Киркоров запретил дочери и сыну любую критику в свой адрес

Народный артист России Филипп Киркоров давно доказал, что для своих детей готов на многое: он не жалеет средств на их образование и делает все, чтобы Алла‑Виктория и Мартин ни в чем не нуждались. При этом поп‑король не скрывает, что в вопросах воспитания бывает предельно строгим. В беседе с Георгием Иващенко артист ярко продемонстрировал эту сторону своего характера — и заодно приоткрыл завесу над тем, что происходит в его семье и окружении.
Киркоров воспитывает детей‑погодок — дочку Аллу‑Викторию и сына Мартина. Недавно в разговоре с Иващенко зашла речь о критике в адрес артиста со стороны наследников. На вопрос «Алла‑Виктория и Мартин, что чаще всего в вас критикуют?» Киркоров отреагировал решительно.
«Меня?! А за что меня критиковать? Пусть только рот откроют еще! Яйца курицу не учат!» — строго заявил судья поп-король.
Филипп Киркоров с дочкой и сыном. Фото: соцсети
О бытовых деталях семейной жизни артист тоже рассказывал не раз. Так, он упоминал об увлечении дочери модой: по словам Киркорова, Алла‑Виктория порой выносит из его гардероба брендовые вещи. Кроме того, школьница хотела сделать пирсинг, но отец ей запретил.
Не меньше беспокойства у Филиппа вызывает увлечение сына. Он признавался, что Мартин не может оторваться от компьютерных игр — это сильно огорчает звездного отца. Раньше мальчик интересовался футболом, но теперь спорт ему «по боку».
Напомним, дочь Филиппа Киркорова Алла‑Виктория Киркорова родилась 26 ноября 2011 года, а сын Мартин Киркоров — 29 июня 2012 года.
Помимо семейных тем, в беседе с Иващенко затронули и личную жизнь артиста. Журналист встретил Киркорова в компании 20‑летней обладательницы титула «Мисс Россия‑2024», модели Валентины Алексеевой. Девушку уже активно обсуждают в медиапространстве, называя новой фавориткой поп‑короля. Валентина снялась в клипе певца на композицию «Луиза», а на фестивале «Новая волна» Киркоров публично признался ей в любви.
Отвечая на вопросы Георгия, артист подчеркнул, что ценит мнение Валентины и считает ее сильной личностью. Когда Иващенко поинтересовался: «Она такая же сильная, как Алла Борисовна?», Киркоров без колебаний ответил: «Да, она такая же сильная, такая же умная и такая же красивая».
По материалам VOICЕ