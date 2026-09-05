«Пусть только рот откроют!»: Киркоров запретил дочери и сыну любую критику в свой адрес

О бытовых деталях семейной жизни артист тоже рассказывал не раз. Так, он упоминал об увлечении дочери модой: по словам Киркорова, Алла‑Виктория порой выносит из его гардероба брендовые вещи. Кроме того, школьница хотела сделать пирсинг, но отец ей запретил.

Не меньше беспокойства у Филиппа вызывает увлечение сына. Он признавался, что Мартин не может оторваться от компьютерных игр — это сильно огорчает звездного отца. Раньше мальчик интересовался футболом, но теперь спорт ему «по боку».

Напомним, дочь Филиппа Киркорова Алла‑Виктория Киркорова родилась 26 ноября 2011 года, а сын Мартин Киркоров — 29 июня 2012 года.

Помимо семейных тем, в беседе с Иващенко затронули и личную жизнь артиста. Журналист встретил Киркорова в компании 20‑летней обладательницы титула «Мисс Россия‑2024», модели Валентины Алексеевой. Девушку уже активно обсуждают в медиапространстве, называя новой фавориткой поп‑короля. Валентина снялась в клипе певца на композицию «Луиза», а на фестивале «Новая волна» Киркоров публично признался ей в любви.

Отвечая на вопросы Георгия, артист подчеркнул, что ценит мнение Валентины и считает ее сильной личностью. Когда Иващенко поинтересовался: «Она такая же сильная, как Алла Борисовна?», Киркоров без колебаний ответил: «Да, она такая же сильная, такая же умная и такая же красивая».

По материалам VOICЕ