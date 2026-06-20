Пугачева поздравила Галкина* с 50-летием: «Живем дальше»

Одной из первых его поздравила супруга — народная артистка СССР Алла Пугачева. Она опубликовала в соцсетях совместное фото и подписала его коротко, но емко.

«Моему любимому 50. Живем дальше», — написала Пугачева.

Снимок был сделан, предположительно, во время прогулки на Кипре, где семья проживает с 2022 года. Подписчики отметили, что поздравление получилось очень личным, без лишней пафосности. В комментариях они оставили сотни теплых слов в адрес юбиляра.

Сам именинник также опубликовал пост в своем телеграм-канале. Он поблагодарил жену и всех, кто его поздравил, и иронично заметил:

«Полвека — это вам не шутки. Но мне кажется, я только начинаю».

Иноагент Галкин также выложил семейное видео, где двойняшки Гарри и Лиза поздравляют отца с днем рождения. Детей он не показывает в кадре, но голоса детей слышны.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин переехали на Кипр в феврале 2022 года. В сентябре того же года Минюст РФ внес юмориста в реестр иностранных агентов. С тех пор пара не дает концертов в России, но продолжает активную деятельность за рубежом.

Галкин выступает с сольными концертами для русскоязычной публики в разных странах — Израиле, Германии, на Кипре и в странах Балтии. Пугачева редко появляется на публике, но иногда сопровождает мужа в поездках. Семья воспитывает 13-летних двойняшек Гарри и Лизу. Дети учатся в частной школе на Кипре, родители стараются ограждать их от лишнего внимания прессы.

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже более 15 лет. Пара официально зарегистрировала брак в 2011 году. Двойняшки родились в 2013 году от суррогатной матери. Несмотря на слухи о разладе, которые периодически появляются в СМИ, пара продолжает жить вместе и публиковать совместные фото.

В последние годы Пугачева все реже появляется в публичном пространстве. Однако ее короткие посты в соцсетях неизменно вызывают большой интерес. Поздравление Галкина — одно из немногих ее публичных высказываний в этом году.

По информации близких к семье источников, юбилей Галкин отмечал в кругу семьи — без пышных вечеринок и приглашенных звезд. Сам юморист в шутку заметил, что «пятидесятилетие — отличный повод начать жизнь с чистого листа, но менять ничего не буду». В ответ на слова жены он также написал в соцсетях: «50 — это круто. Особенно если рядом такие люди».

*признан иноагентом на территории РФ