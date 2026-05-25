Галкин* обратился к хейтерам: «Считают мои калории»

49-летний артист показал подписчикам, как проводит время на тренировке. На опубликованных кадрах Галкин предстал перед фанатами в черной майке и спортивных шортах, отчетливо демонстрируя рельеф мышц.

«Хейтеры считают калории моих успехов. Я — свои подходы», — написал юморист в описании к снимкам.

Поклонники оценили и внешний вид артиста, и его чувство юмора. Многие в комментариях написали, что ведущий замечательно выглядит:

«Красавчик!», «В отличной форме», «Вы так похорошели», — такие сообщения появились под постом.

Другие подписчики напомнили Галкину, что он уже давно находится в прекрасной физической форме и продолжает удивлять своих фанатов.

Максим Галкин с семьей — женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри — проживает на Кипре. В интервью и соцсетях он не стесняется в выражениях, регулярно критикуя Россию.

Сам артист не раз заявлял, что не собирается возвращаться в Россию. Статус иноагента, присвоенный ему в 2022 году, Галкин не снимал и не пытался его оспаривать. Он продолжает зарабатывать на выступлениях для русскоязычной публики за рубежом.

Максим Галкин — известный российский пародист, шоумен и телеведущий. Он вел такие программы, как «Кто хочет стать миллионером?», «Песни года», а также собственные юмористические шоу.

Максим Галкин включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.