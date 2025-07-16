Пучок на голове и модные очки: Дарья Мороз еле сдерживала себя на похоронах отца

В среду, 16 июля, в Москве провожают в последний путь известного режиссера Юрия Мороза. Артист скончался накануне от рака поджелудочной железы.

Старшая дочь режиссера Дарья Мороз одной из первых появилась на траурной процессии. Еле сдерживала себя перед сочувствующими ей друзьями.

Внешний вид, как всегда, экстравагантный — пучок на голове и модные ромбовидные очки. Образ актрисы — сдержанный черный.

Стоит отметить, что Дарья Мороз — явление на отечественном экране, вызывающее неоднозначную реакцию. Ее героини — самодостаточные, уверенные в себе женщины, заставляющие мужчин буквально терять головы.

Сама Мороз вызывает чувства: от полного неприятия до сильного желания подражать ее героиням — собранным, всегда добивающимся поставленных целей.

Критики часто говорят, что Дарья — антипод традиционных женских образов, женщина-загадка, которая не нуждается в спасении и сама пишет сценарий своей жизни.