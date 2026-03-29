Психолог Степанова о Лерчек: "Я не знаю, сколько ей после четвертой стадии жить"

Она заявила, что блогерше "надо срочно уехать за границу", поскольку лечение в России при раке четвертой стадии может быть недостаточно эффективным.

Но дело здесь не в уровне российской медицины. Проблема в том, что болезнь у Лерчек была обнаружена слишком поздно. Четвертая стадия — это уже не просто запущенный процесс, а состояние, когда опухоль распространилась по всему организму: в позвоночнике, легких, костях черепа и даже в мозге.

"Я не знаю, сколько ей жить"

Степанова признала, что при таком диагнозе шансы на полное исцеление минимальны, и возраст пациентки только ухудшает прогноз.

"Рак такое дело… Чем человек моложе, тем стремительнее развиваются раковые клетки. Я не знаю, сколько ей после четвертой стадии жить, но мы посмотрим, как будут развиваться события", — сказала психолог.

Она также обратила внимание на внешний вид блогерши.

"Знаете, мне Валерия видится бледной. Вот у нее достаточно синюшные и зеленые ноги, какие-то бледные руки".

Почему Лерчек не уехала за границу

При этом Лерчек продолжает лечение в России. И на то есть веские причины.

Во-первых, врачи онкоцентра имени Блохина — одни из лучших в стране, а их протоколы лечения ничем не уступают западным. Возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини объяснил, что перелеты сейчас могут только навредить ослабленному организму.

Во-вторых, у семьи нет денег на частную клинику, не говоря уже о лечении за границей. По данным онкологов, лечение рака желудка четвертой стадии в западных клиниках может стоить миллионы долларов — счета могут иметь "пять или даже шесть нулей".

Долг Лерчек перед ФНС в 176 миллионов рублей недавно погасил неизвестный благодетель, но этих денег хватило только на закрытие долга. На зарубежную медицину средств все равно не хватает.