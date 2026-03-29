Психолог Степанова о Лерчек: "Я не знаю, сколько ей после четвертой стадии жить"

Она заявила, что блогерше "надо срочно уехать за границу", поскольку лечение в России при раке четвертой стадии может быть недостаточно эффективным.
Но дело здесь не в уровне российской медицины. Проблема в том, что болезнь у Лерчек была обнаружена слишком поздно. Четвертая стадия — это уже не просто запущенный процесс, а состояние, когда опухоль распространилась по всему организму: в позвоночнике, легких, костях черепа и даже в мозге.
"Я не знаю, сколько ей жить"
Степанова признала, что при таком диагнозе шансы на полное исцеление минимальны, и возраст пациентки только ухудшает прогноз.
"Рак такое дело… Чем человек моложе, тем стремительнее развиваются раковые клетки. Я не знаю, сколько ей после четвертой стадии жить, но мы посмотрим, как будут развиваться события", — сказала психолог.
Она также обратила внимание на внешний вид блогерши.
"Знаете, мне Валерия видится бледной. Вот у нее достаточно синюшные и зеленые ноги, какие-то бледные руки".
Почему Лерчек не уехала за границу
При этом Лерчек продолжает лечение в России. И на то есть веские причины.
Во-первых, врачи онкоцентра имени Блохина — одни из лучших в стране, а их протоколы лечения ничем не уступают западным. Возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини объяснил, что перелеты сейчас могут только навредить ослабленному организму.
Во-вторых, у семьи нет денег на частную клинику, не говоря уже о лечении за границей. По данным онкологов, лечение рака желудка четвертой стадии в западных клиниках может стоить миллионы долларов — счета могут иметь "пять или даже шесть нулей".
Долг Лерчек перед ФНС в 176 миллионов рублей недавно погасил неизвестный благодетель, но этих денег хватило только на закрытие долга. На зарубежную медицину средств все равно не хватает.