Соседи рассказали о пропавшем брате Хазанова: «Забрали люди в форме»

Исчезновение Андрея Лукачера — брата известного юмориста Геннадия Хазанова — обрастает новыми подробностями. Жильцы дома на Белореченской улице поделились сведениями о последних днях мужчины: его видели примерно месяц назад, после чего следы Лукачера затерялись.

68‑летний Андрей Лукачер проживал в однокомнатной квартире многоэтажного дома. Жилище мужчина содержал в беспорядке — соседи неоднократно жаловались на обилие хлама и нашествие тараканов. Примечательно, что пять лет назад телевизионщики провели в квартире ремонт ради съемок сюжета, но уже через месяц помещение снова оказалось завалено вещами, принесенными с помойки.

При этом сам Лукачер производил впечатление аккуратного и уравновешенного человека: он всегда выглядел опрятно, вел спокойный образ жизни и не устраивал шумных сборищ. Еще одна особенность: дверь в его квартиру оставалась незапертой из‑за отсутствия замка.

Трагический поворот произошел в начале мая. По информации MK.RU , к Андрею Лукачеру пришли люди, одетые в форму сотрудников силовых структур. Они заявили, что у мужчины накопился долг за жилищно‑коммунальные услуги в размере 53 тысяч рублей, и предложили проехать для разбирательства.

«Забрали люди в форме», — рассказали изданию соседи Лукачера.

С тех пор никто из соседей не встречал Лукачера.

Факт задолженности подтверждается документально: 1 июня мировой суд удовлетворил иск ГБУ «Жилищник» района Марьино о взыскании платы за коммунальные услуги. Кроме того, у пропавшего имелись неоплаченные штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Юрий и Андрей Лукачеры — младшие братья прославленного артиста, о которых он не упоминал вплоть до 2021 года. Как стало известно, родители Хазанова — Виктор Лукачер и Ираида Хазанова — не оформляли официальные отношения. Когда Ираида сообщила о своей беременности, Виктор вернулся к официальной супруге, которая позже родила ему сыновей — Юрия и Андрея.

Именно вследствие ухода отца Геннадий Викторович унаследовал фамилию матери — Хазанов. В одном из искренних интервью артист признавался, что на протяжении многих лет даже не догадывался о наличии младших братьев, хотя те проживали в том же доме в центре Москвы. В 2000‑х годах Андрей и Юрий предприняли попытку установить связь со знаменитым родственником, но сближения так и не случилось.

Юрий Лукачер умер весной 2024 года. После его смерти Хазанов заявил, что его ничто не связывало с этим человеком.