Соседи рассказали о пропавшем брате Хазанова: «Забрали люди в форме»

Исчезновение Андрея Лукачера — брата известного юмориста Геннадия Хазанова — обрастает новыми подробностями. Жильцы дома на Белореченской улице поделились сведениями о последних днях мужчины: его видели примерно месяц назад, после чего следы Лукачера затерялись.
68‑летний Андрей Лукачер проживал в однокомнатной квартире многоэтажного дома. Жилище мужчина содержал в беспорядке — соседи неоднократно жаловались на обилие хлама и нашествие тараканов. Примечательно, что пять лет назад телевизионщики провели в квартире ремонт ради съемок сюжета, но уже через месяц помещение снова оказалось завалено вещами, принесенными с помойки.
При этом сам Лукачер производил впечатление аккуратного и уравновешенного человека: он всегда выглядел опрятно, вел спокойный образ жизни и не устраивал шумных сборищ. Еще одна особенность: дверь в его квартиру оставалась незапертой из‑за отсутствия замка.
Трагический поворот произошел в начале мая. По информации
«Забрали люди в форме», — рассказали изданию соседи Лукачера.
С тех пор никто из соседей не встречал Лукачера.
Факт задолженности подтверждается документально: 1 июня мировой суд удовлетворил иск ГБУ «Жилищник» района Марьино о взыскании платы за коммунальные услуги. Кроме того, у пропавшего имелись неоплаченные штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте.
Юрий и Андрей Лукачеры — младшие братья прославленного артиста, о которых он не упоминал вплоть до 2021 года. Как стало известно, родители Хазанова — Виктор Лукачер и Ираида Хазанова — не оформляли официальные отношения. Когда Ираида сообщила о своей беременности, Виктор вернулся к официальной супруге, которая позже родила ему сыновей — Юрия и Андрея.
Именно вследствие ухода отца Геннадий Викторович унаследовал фамилию матери — Хазанов. В одном из искренних интервью артист признавался, что на протяжении многих лет даже не догадывался о наличии младших братьев, хотя те проживали в том же доме в центре Москвы. В 2000‑х годах Андрей и Юрий предприняли попытку установить связь со знаменитым родственником, но сближения так и не случилось.
Юрий Лукачер умер весной 2024 года. После его смерти Хазанов заявил, что его ничто не связывало с этим человеком.