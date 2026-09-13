Прощание со звездой «Тайн следствия» Спириденковым назначено на 17 сентября

Траурное мероприятие пройдет в Екатерининском собрании и начнется около полудня . Актер ушел из жизни 12 сентября на 71-м году. О причинах смерти не сообщается.

Геннадий Спириденков родился в 1956 году. В 1981 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

В 1980-х годах служил в Ленинградском ТЮЗе, а в 1993 году вошел в труппу Петербургского театра миниатюр. Также работал в «Петербургконцерте» и служил в театре «Комедианты».

Помимо театральной деятельности, Геннадий Спириденков много снимался в кино и сериалах. Широкую известность ему принесли роли в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Невский», «Селфи на память» и других.

За годы карьеры он успел поработать с ведущими режиссерами и актерами Санкт-Петербурга. Коллеги отмечали его профессионализм, скромность и преданность сцене. Прощание с артистом пройдет в центре города, где он долгие годы жил и работал.

Поклонники и коллеги смогут проводить его в последний путь и отдать дань уважения его таланту.