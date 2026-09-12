Упал на сцене во время спектакля: умер актер Геннадий Спириденков

Творческий путь Геннадия Валентиновича был насыщенным и многогранным. Он родился 10 апреля 1956 года, а в 1981 году окончил ЛГИТМиК. Еще в 1980‑х годах Спириденков работал в Ленинградском ТЮЗе, затем с 1993 года служил в Петербургском театре миниатюр. Параллельно артист сотрудничал с «Петербургконцертом» как мастер разговорного жанра и выходил на сцену Санкт‑Петербургского театра «Комедианты», который в итоге стал одним из главных его творческих домов.

В 1997 году Геннадию Спириденкову было присвоено звание заслуженного артиста России. Кроме того, он стал лауреатом международного конкурса сатиры и юмора «Море смеха», что подчеркивает его особый дар — умение тонко и остро работать с комедийным материалом.

Широкому зрителю Спириденков запомнился по многочисленным киноролям: в его фильмографии — более 50 проектов. Особенно ярко он проявил себя в популярных детективных сериалах: «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны». В этих работах актер умел даже небольшую роль сделать заметной — за счет точности интонации, выразительности и внутренней энергии.

Уход Геннадия Спириденкова — это потеря для театрального и кинематографического сообщества. Он был не просто профессионалом, а человеком, который искренне любил сцену и оставался на ней до последнего. И пусть его финальный выход получился трагическим, память о нем сохранится в ролях, в воспоминаниях коллег и в сердцах зрителей, которым он дарил эмоции и улыбки.