Упал на сцене во время спектакля: умер актер Геннадий Спириденков

Трагическая весть пришла из Санкт‑Петербурга: на 71‑м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Валентинович Спириденков. Его уход стал ударом для коллег и поклонников — артист до последнего оставался верен сцене и ушел буквально в разгар творческого процесса. Судьба распорядилась так, что финальным актом его жизни стал момент на подмостках — там, где он чувствовал себя по‑настоящему живым.
Геннадий Спириденков умер прямо во время театрального представления. Как сообщается на портале «Кино‑театр.ру», актеру стало плохо на сцене театра «Комедианты».
«Скорая помощь» экстренно доставила его в больницу, но спасти артиста не удалось. На странице Спириденкова появился скорбный комментарий.
«Геннадий Валентинович Спириденков умер… Упал вчера на сцене прямо во время спектакля в театре „Комедианты“… „Скорая помощь“ увезла в больницу, но… Он был замечательным артистом и прекрасным человеком… Светлая и вечная память… Соболезнования родным и близким», — высказался коллега артиста.
Геннадий Спириденков. Фото: кадр сериала «Агент особого назначения-4», 2012 год
Творческий путь Геннадия Валентиновича был насыщенным и многогранным. Он родился 10 апреля 1956 года, а в 1981 году окончил ЛГИТМиК. Еще в 1980‑х годах Спириденков работал в Ленинградском ТЮЗе, затем с 1993 года служил в Петербургском театре миниатюр. Параллельно артист сотрудничал с «Петербургконцертом» как мастер разговорного жанра и выходил на сцену Санкт‑Петербургского театра «Комедианты», который в итоге стал одним из главных его творческих домов.
В 1997 году Геннадию Спириденкову было присвоено звание заслуженного артиста России. Кроме того, он стал лауреатом международного конкурса сатиры и юмора «Море смеха», что подчеркивает его особый дар — умение тонко и остро работать с комедийным материалом.
Широкому зрителю Спириденков запомнился по многочисленным киноролям: в его фильмографии — более 50 проектов. Особенно ярко он проявил себя в популярных детективных сериалах: «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны». В этих работах актер умел даже небольшую роль сделать заметной — за счет точности интонации, выразительности и внутренней энергии.
Уход Геннадия Спириденкова — это потеря для театрального и кинематографического сообщества. Он был не просто профессионалом, а человеком, который искренне любил сцену и оставался на ней до последнего. И пусть его финальный выход получился трагическим, память о нем сохранится в ролях, в воспоминаниях коллег и в сердцах зрителей, которым он дарил эмоции и улыбки.