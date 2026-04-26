Прощание с Алексеем Пимановым пройдет 27 апреля

Все желающие сказать последнее «Прощай» Алексею Пиманову смогут сделать это 27 апреля.
Где пройдет прощание с Алексеем Пимановым
Церемония прощания пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища. Там же и похоронят знаменитого журналиста. Гражданская панихида назначена на 12 часов дня.
Чем запомнился Алексей Пиманов
Алексей Пиманов ушел из жизни в 64 года. Причиной его смерти стал внезапный инфаркт.
Информацию об этой трагедии обнародовал «Первый канал», где на протяжении почти 30 лет Алексей Викторович вел программу «Человек и закон». В его послужном списке также значится ведение передачи «Ступени» и работа в редакции общественно-политических программ Центрального телевидения.
В 1993 году он основал документальную телестудию «Резонанс» и вошел во временный совет по вопросам свободы слова при президенте.
В октябре 2013 году Алексей Пиманов возглавил медиахолдинг «Красная звезда». Также журналист выступал автором сценариев и режиссером более сотни документальных и художественных фильмов, а также сериалов.
Читайте также: