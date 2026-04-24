Судьба Алексея Пиманова: видел во сне Валентину, но через 20 лет ушел к Ольге

Не стало руководителя медиахолдинга «Красная звезда», ведущего программы «Человек и закон» на Первом канале, режиссера и продюсера Алексея Пиманова.

«Для меня это самая страшная трагедия», - сказала «Комсомольской правде» его жена Ольга Погодина.

Она находилась с ним рядом около 15 лет. Но в жизни знаменитого журналиста были и другие женщины, которые любили его не меньше, чем Ольга.

Валерия Архипова

Первую любовь, Валерию Архипову, Алексей Пиманов встретил в техническом университете, где она училась на экономическом факультете. Он быстро добился ее расположения. И пара сыграла свадьбу, когда Алексею было всего 18 лет.

В том же году родился сын Денис, а позже, после службы в армии, Пиманов вернулся к семье и гражданской жизни.

После армии он восстановился на заочном отделении и устроился в «Останкино». Сначала он избегал работы в кадре, занимаясь аппаратурой, но спустя три года стал ведущим программы «Ступени».

Возможно, решение выйти в эфир было связано с рождением второго сына Артема в 1989 году. Все-таки нужно было кормить молодую семью!

Да и работа телеведущего увлекла Алексея. И позже он получил журналистское образование, которое способствовало дальнейшему творческому росту.

Плотный график на телевидении и учеба мешали Алексею уделять достаточно времени детям. Это усугубило и отношения с супругой, и через два года брак распался. На тот момент старшему сыну было 11 лет, младшему — 2.

Дети остались с матерью, но отец сумел сохранить с ними близкую связь. Сейчас сыновья Алексея Пиманова Денис и Артем трудятся на телевидении.

Валентина Пиманова

После развода Алексей Пиманов встретил Валентину Жданову, которая тогда училась и работала в телеэфире вместе с Владиславом Листьевым. Валентина трудилась редактором программы «Поле чудес».

Они познакомились случайно: девушка забыла пропуск и попросила Алексея провести ее в здание.

Пиманов влюбился с первого взгляда. Алексей еще в детстве видел во сне девушку, похожую на неё.

Они начали общаться. Поначалу Валентина считала его самоуверенным, но со временем они подружились и организовали совместный проект.