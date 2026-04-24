Судьба Алексея Пиманова: видел во сне Валентину, но через 20 лет ушел к Ольге

Не стало руководителя медиахолдинга «Красная звезда», ведущего программы «Человек и закон» на Первом канале, режиссера и продюсера Алексея Пиманова.
«Для меня это самая страшная трагедия», - сказала «Комсомольской правде» его жена Ольга Погодина.
Она находилась с ним рядом около 15 лет. Но в жизни знаменитого журналиста были и другие женщины, которые любили его не меньше, чем Ольга.
Валерия Архипова
Первую любовь, Валерию Архипову, Алексей Пиманов встретил в техническом университете, где она училась на экономическом факультете. Он быстро добился ее расположения. И пара сыграла свадьбу, когда Алексею было всего 18 лет.
В том же году родился сын Денис, а позже, после службы в армии, Пиманов вернулся к семье и гражданской жизни.
После армии он восстановился на заочном отделении и устроился в «Останкино». Сначала он избегал работы в кадре, занимаясь аппаратурой, но спустя три года стал ведущим программы «Ступени».
Возможно, решение выйти в эфир было связано с рождением второго сына Артема в 1989 году. Все-таки нужно было кормить молодую семью!
Да и работа телеведущего увлекла Алексея. И позже он получил журналистское образование, которое способствовало дальнейшему творческому росту.
Плотный график на телевидении и учеба мешали Алексею уделять достаточно времени детям. Это усугубило и отношения с супругой, и через два года брак распался. На тот момент старшему сыну было 11 лет, младшему — 2.
Дети остались с матерью, но отец сумел сохранить с ними близкую связь. Сейчас сыновья Алексея Пиманова Денис и Артем трудятся на телевидении.
Валентина Пиманова
После развода Алексей Пиманов встретил Валентину Жданову, которая тогда училась и работала в телеэфире вместе с Владиславом Листьевым. Валентина трудилась редактором программы «Поле чудес».
Они познакомились случайно: девушка забыла пропуск и попросила Алексея провести ее в здание.
Пиманов влюбился с первого взгляда. Алексей еще в детстве видел во сне девушку, похожую на неё.
Они начали общаться. Поначалу Валентина считала его самоуверенным, но со временем они подружились и организовали совместный проект.
Валентина Пиманова. Фото: кадр из программы "Кумиры"
«Всем кажется, что он жесткий и даже суровый. А в реальности мягкий, иногда увлекающийся людьми и идеями, как и все Водолеи», - говорила в одном из своих интервью о муже Валентина Пиманова.
Все изменилось после поездки в Таллин, где Алексей признался понравившейся женщине в любви. В 1992 году они поженились, обвенчались, и Пиманов удочерил Дашу, дочь Валентины от первого брака.
В быту они сошлись идеально и почти не ссорились. Валентина оценила готовность мужа заботиться о семье, а сама помогла его карьере, уговорив перейти в компанию «ВИД». Вместе они создали программу «За Кремлевской стеной», ставшую очень популярной в те годы.
Они были равноправными партнерами и в быту, и в профессии. Но Валентина вовремя поняла, что ее постоянное присутствие рядом мешает мужу строить карьеру, и сознательно отошла на второй план, посвятив себя семье.
Результат не заставил себя ждать: в 1996 году Пиманов возглавил стал ведущим программы «Человек и закон».
Конечно, их семейная жизнь не была безоблачной. Однажды из-за постоянных стрессов Валентина потеряла способность ходить.
Муж хотел уйти с работы ради ухода за ней, но жена настояла, что справится сама. И, действительно встала на ноги.
Казалось, уж после такого их брак нерушим. Почти двадцать лет их считали идеальной парой.
«Мы такое пережили, что нам уже ничего не страшно. Все плохое в нашей жизни позади», - говорил сам Алексей Пиманов.
Но союз, вопреки ожиданиям, распался.
Ольга Погодина
Алексей Пиманов встретил третью жену на съемках фильма «Три дня в Одессе», где работал вместе с супругой Валентиной. Ольгу Погодину утвердили после 18 проб общим решением, и она подружилась с супругами. Никто не ожидал, что это сотрудничество станет для самой Валентины роковым.
Дружба и работа с Ольгой переросли в роман, который долго скрывали. К тому времени Погодина уже развелась с мужем, а о разводе Пиманова не сообщалось.
В 2013 году пара сыграла тайную свадьбу, а на Ольгу обрушился шквал негатива из-за разрушения семьи.
Алексей Пиманов и Ольга Погодина. Фото: Сергей Булкин/ Global Look Press
Как ни странно, травлю Погодиной прекратила сама Валентина, заявив, что рассталась с Алексеем из-за давних проблем в отношениях, а не из-за соперницы.
«Роль Погодиной в нашем разрыве сильно преувеличена», - заявляла Валентина.
Причины расставания с мужем она не раскрыла, но просила не переоценивать роль новой избранницы. С Пимановым Валентина сохранила дружеские отношения.
А в интервью 2016 года призналась, что в ее жизни появился другой мужчина – не телевизионщик, но из творческой среды и невероятно талантливый. Речь идет о бывшем солисте группы «Белый орел» Леониде Лютвинском.
Со временем публика приняла Ольгу, хотя ее упрекали в неискренности из-за разницы в возрасте 14 лет. Однако супруги считали свой брак идеальным: они хоть и ссорились, но дело не доходило до оскорблений.
В работу друг друга не вмешивались, а помогали партнеру только по просьбе. Ольга подружилась с детьми Алексея. И как шутил журналист, даже больше, чем он сам. Своих детей у пары не было.