«Пролетели так незаметно»: Брутян и Прилучный отметили годовщину со дня свадьбы

На архивных кадрах Зепюр выглядит как настоящая принцесса — в пышном свадебном платье с обнаж6нными плечами, а Павел не скрывает эмоций: супруги выглядят по-особенному счастливыми и влюбленными.

«25.08.2022. Сегодня нашей семье четыре года. Пролетели так незаметно… А кажется, будто все было только вчера!» — написали супруги в личных блогах, поделившись с подписчиками своим теплом и светлой ностальгией.

Напомним, Зепюр и Павел зарегистрировали брак в мае 2022 года, а в августе устроили красивую, пышную свадьбу в кругу самых близких и друзей. Сейчас пара воспитывает трехлетнего сына Микаэля.

Любопытное совпадение: 25 августа отмечает годовщину и бывшая жена Павла Прилучного — актриса Агата Муцениеце. В 2025 году она вышла замуж за музыканта Петра Дрангу, а в декабре у пары родилась дочь Вера. Агата также воспитывает 13‑летнего Тимофея и 10‑летнюю Мию от предыдущего брака.

Так в один день переплелись разные истории, но для Зепюр и Павла этот день — про их собственную, особенную главу, которая продолжает писаться день за днем.

А вам какая пара больше нравится — Агаты Муцениеце и Петра Дранги или Павла Прилучного и Зепюр Брутян? Поделитесь в комментариях.