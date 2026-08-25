«Пролетели так незаметно»: Брутян и Прилучный отметили годовщину со дня свадьбы

У Зепюр Брутян и Павла Прилучного — особый день: супруги отмечают четыре года со дня свадьбы. В народе эту годовщину называют льняной, и для пары она стала поводом вспомнить самые трогательные моменты своего праздника. Звезда сериала «В клетке» поделилась романтическим видео, которое переносит зрителей из настоящего в день их торжества.
Ролик начинается с кадров на жарком курорте: вокруг — пальмы, солнце, атмосфера беззаботного счастья. На Зепюр — изящное белое платье с глубоким декольте, Павел выбрал голубую рубашку с забавным принтом и брюки шоколадного оттенка. В какой-то момент главный «мажор» страны надевает жене кольцо на безымянный палец — и словно запускает машину времени: кадры плавно сменяются, и перед зрителями разворачиваются трогательные и чувственные моменты той самой свадьбы, которая состоялась четыре года назад.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети
На архивных кадрах Зепюр выглядит как настоящая принцесса — в пышном свадебном платье с обнаж6нными плечами, а Павел не скрывает эмоций: супруги выглядят по-особенному счастливыми и влюбленными.
«25.08.2022. Сегодня нашей семье четыре года. Пролетели так незаметно… А кажется, будто все было только вчера!» — написали супруги в личных блогах, поделившись с подписчиками своим теплом и светлой ностальгией.
Напомним, Зепюр и Павел зарегистрировали брак в мае 2022 года, а в августе устроили красивую, пышную свадьбу в кругу самых близких и друзей. Сейчас пара воспитывает трехлетнего сына Микаэля.
Любопытное совпадение: 25 августа отмечает годовщину и бывшая жена Павла Прилучного — актриса Агата Муцениеце. В 2025 году она вышла замуж за музыканта Петра Дрангу, а в декабре у пары родилась дочь Вера. Агата также воспитывает 13‑летнего Тимофея и 10‑летнюю Мию от предыдущего брака.
Так в один день переплелись разные истории, но для Зепюр и Павла этот день — про их собственную, особенную главу, которая продолжает писаться день за днем.
А вам какая пара больше нравится — Агаты Муцениеце и Петра Дранги или Павла Прилучного и Зепюр Брутян? Поделитесь в комментариях.