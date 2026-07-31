Прокуратура требует для Лерчек шесть лет лишения свободы

Громкое дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) приближается к развязке: прокуратура озвучила свои требования по приговору. Только что стало известно, что для Лерчек запросили 6 лет лишения свободы условно, а также штраф — более 1,2 миллиарда рублей. Вдобавок в рамках дела о незаконном выводе средств ей могут запретить продвигать свой бренд в социальных сетях.

Судебный процесс идет напряженно. Накануне состоялось первое после возобновления дела заседание — оно длилось почти шесть часов. Сегодня слушания продолжились: Валерия по‑прежнему находится в зале суда, внимательно следя за ходом разбирательства. Лерчек сопровождает ее возлюбленный, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини. Рано утром в эту пятницу он приехал в суд вместе с Лерчек.

Окончательный вердикт предстоит услышать совсем скоро: оглашение приговора ожидается в ближайший понедельник, 3 августа. Все это время внимание публики и СМИ приковано к процессу — ведь речь идет не только о внушительных суммах, но и о будущем медийной карьеры блогера.

По материалам Super.ru