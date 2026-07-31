Лерчек вновь появилась в суде вместе с возлюбленным Луисом

Блогер Валерия Чекалина, известная широкой публике как Лерчек, ранним утром в пятницу снова появилась в зале суда. Впереди очередное слушание по громкому делу о незаконном выводе средств. Атмосфера вокруг процесса остается предельно напряженной: каждое появление знаменитости у здания суда приковывает внимание прессы и публики.

Как и днем ранее, Лерчек пришла не одна: ее сопровождал Луис Сквиччиарини — возлюбленный и отец ее четвертого ребенка. По информации Super. ru, пара держалась сдержанно, не реагируя на вопросы журналистов и не давая никаких комментариев — словно предпочитая хранить молчание до завершения разбирательств.

Напомним, что накануне состоялось первое заседание после возобновления дела. Судебный процесс оказался весьма длительным — слушание продолжалось почти шесть часов. По его завершении Валерия покинула здание Гагаринского суда Москвы, так и не раскрыв свою позицию для прессы.

Сейчас все взгляды прикованы к развитию событий: впереди — новые этапы разбирательства, которые могут существенно повлиять на судьбу блогера.

Чекалину обвиняют в незаконных валютных операциях. По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года она вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком переводила деньги за границу — на счета нерезидентов в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Сумма, которая фигурирует в деле, — более 250 миллионов рублей.

Следствие считает, что для этих переводов использовали подложные документы. В бумагах указали недостоверные сведения о целях перевода — операции оформляли как оплату за информационные продукты (в частности, за участие в фитнес-марафоне «Идеальное тело», который организовывали Чекалины). При этом, по данным СМИ, участники марафона заключали договор оферты с компанией, базировавшейся в Дубае.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

При этом сама Валерия Чекалина вину не признала. После того как в суде огласили обвинительное заключение, она заявила, что ей непонятно обвинение.

Зимой у Чекалиной диагностировали онкологическое заболевание (рак желудка IV стадии), из-за чего производство по ее делу временно приостанавливали. Позже суд возобновил разбирательство после повторной медицинской экспертизы: специалисты подтвердили, что состояние здоровья не препятствует участию в заседаниях.

Бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина в апреле 2026 года признали виновным и приговорили к семи годам колонии общего режима со штрафом. Роман Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело выделили в отдельное производство.