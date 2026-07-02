Прохор Шаляпин раскрыл неожиданные детали примирения с Киркоровым

По словам Шаляпина, шаг навстречу был обоюдным. Примирение случилось неожиданно: оба артиста одновременно дали друг другу шанс.

«Я человек эмпатичный, а Филипп Киркоров более грандиозный, чем я. Соответственно, если бы я подошел, а он отвернулся, для меня это был бы неприятный удар. Но получилось так, что мы одновременно решили пойти на примирение. Я расцениваю это со стороны Филиппа как великодушие. Он понял, что я к нему расположен», — поделился певец.

История вражды началась еще в 2007 году, после «Фабрики звезд-6». Изначально Киркоров поддерживал молодого исполнителя, но позже их отношения испортились из-за интриг и недопонимания.

Яблоком раздора стал Дима Билан — Шаляпин случайно подслушал разговор Киркорова с продюсерами и не стал молчать. Вскоре он стал изгоем в музыкальных кругах.

Несмотря на обиду, Шаляпин признается, что всегда относился к Киркорову с уважением.

«Все эти годы, конечно, я таил обиду и говорил об этом публично. Но при этом всегда относился к нему с уважением как к большому артисту, и сопереживал ему, когда видел, что он себя не очень хорошо чувствует. У меня всегда к нему было теплое отношение, как к ребенку, как к брату, несмотря на то, что мы не общались», — отметил он.

Сейчас Шаляпин считает, что обиды прошлого уже не имеют смысла. Он переосмыслил события тех лет и больше не винит Киркорова в своих неудачах.

«У Филиппа карьера всегда была на высоте, и я думаю, что он и не вспоминал обо мне особо. Наверное, на его месте я бы вел себя так же. Я его абсолютно ни в чем не обвиняю, понимаю его загрузку, ему просто некогда было. Он своими делами занимался и жил насыщенную, яркую жизнь», — добавил артист.

Прохор также отметил, что не считает судьбу несправедливой.

«Я не обижен судьбой. У Бога на каждого из нас свои планы. Мое время пришло сегодня, значит, так должно было быть, а не в 25 лет, как я хотел. Но и зачем нам сейчас делать вид, что мы друг друга не замечаем, не здороваться, если мы знаем друг друга прекрасно? Почему бы не снять этот негатив?» — заключил он.

Ранее Шаляпин рассказывал, что в 2000-х Киркоров относился к нему по-братски, дарил одежду и поддерживал. Однако идиллия продлилась недолго. Киркоров, в свою очередь, обвинял коллегу в хайпе на его имени и советовал заняться собственным творчеством, а не искать легких путей.