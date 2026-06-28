Шаляпин помирился с Киркоровым после долгих лет вражды

По словам Шаляпина, они с Киркоровым «пообщались и помирились». Певец даже назвал эту встречу судьбоносной. Однако до этого момента он утверждал, что Киркоров «украл у него 18 лет карьеры».

Шаляпин был уверен, что звонки Филиппа на радио и телевидение перекрыли ему путь к популярности. В одном из интервью он заявлял, что просто не может пробиться на экраны и в эфиры, потому что Киркоров блокирует его.

Позднее выяснилось, что они разругались после совместного выступления, где Шаляпин, по его словам, допустил глупую ошибку. Однако теперь он уверен, что его «поставили на место». Конфликт, длившийся почти два десятилетия, по всей видимости, исчерпан.

Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин — публичные фигуры, чьи отношения давно были предметом обсуждения в СМИ. Киркоров — один из самых титулованных российских артистов, многократный лауреат премий «Овация» и «Золотой граммофон», народный артист России.

Шаляпин прославился участием в проекте «Фабрика звезд-6», а позже строил сольную карьеру, а также часто становился героем желтой прессы из-за романов с возрастными женщинами.

В 2024 году Шаляпин стал ведущим на YouTube-канале «Погнали», однако полноценного возвращения на федеральные каналы не случилось. Сам Прохор не раз признавался, что без пиара со стороны старших коллег или светских львиц он не может удержаться в обойме.

Еще недавно певец говорил, что не понимает поведения Киркорова и называл его «человеком, который оставил его у разбитого корыта», но теперь, судя по всему, между артистами был достигнут мир.

Поклонники гадают, что именно изменилось и не связано ли примирение с общими творческими планами. В последнее время Киркоров публично сообщал о новых проектах и просил не беспокоить его по пустякам.