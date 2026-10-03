Прохор Шаляпин оценил шоу Ольги Бузовой в 300 млн рублей

Мир больших концертов кажется зрителям ослепительным праздником: яркие огни, масштабные декорации, безупречный звук и любимые артисты буквально на расстоянии вытянутой руки. Но за этой эффектной картинкой скрывается совсем другая математика — суровая и далеко не всегда прибыльная.

Шоумен Прохор Шаляпин приоткрыл кулису и честно рассказал, во сколько на самом деле обходится зрелищное шоу и почему далеко не каждый артист может позволить себе такой масштаб.

По оценке Шаляпина, масштабное шоу Ольги Бузовой тянет примерно на 300 миллионов рублей. Артист не скрывает скепсиса по поводу рентабельности таких проектов и подчеркивает: за блеском сцены стоят колоссальные траты.

По словам Прохора, в отечественном шоу‑бизнесе по‑настоящему заработать на концертах удается лишь единицам. В качестве примеров он называет Сергея Жукова с группой «Руки вверх!» и Басту — тех, чьи выступления стабильно собирают полные залы и окупают грандиозные бюджеты.

«В основном, все артисты вкладывают деньги — это как имиджевая история. Все это (шоу Оли Бузовой) стоит миллионов 300. Вы что смеетесь? Вы знаете какая аренда? Сколько персонала? За все плати!» — возмущается Прохор.

Сам Шаляпин пока не планирует устраивать масштабные концерты: тратить такие суммы ему попросту не хочется. Его позиция отражает важную тенденцию: в современной индустрии громкое шоу — это не всегда про прибыль, а чаще про инвестиции в собственный бренд и эмоциональную отдачу для публики.

Напомним, ранее Прохор Шаляпин высказывался о смерти музыкального критика Сергея Соседова и признавался, что ему стало страшно за себя.

По материалам «Звездач»