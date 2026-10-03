«Накручиваю себя»: Шаляпин после смерти Соседова стал бояться лестниц

Внезапная гибель музыкального критика Сергея Соседова стала ударом для Прохора Шаляпина. Артист до сих пор не может до конца принять случившееся: мысль о том, что критик ушел из жизни после падения в гостинице, не дает ему покоя и даже пробуждает в нем безотчетный страх.

По словам Шаляпина, сама обыденность трагедии делает ее еще более пугающей. Он признался, что невольно накручивает себя: теперь даже спуск по лестнице вызывает тревожные мысли. Для него особенно невыносимо осознавать то, насколько внезапно все произошло.

«Я шокирован этим. Если это было просто падение, еще страшнее. Теперь как по лестницам ходить… Я не шучу. Правда, я накручиваю себя. Как так можно. Жил человек. И его нет… Жизнерадостный, здоровый, который ни на что не жаловался. Конечно, мы шокированы», — цитирует Прохора Шаляпина MK.RU.

Прохор подчеркнул, что эта утрата — большая потеря для всего шоу‑бизнеса. Прямолинейность и яркие высказывания Сергея Соседова давно стали неотъемлемой частью индустрии — без них мир развлечений будет уже другим.

«Это потеря для всего шоу-бизнеса. Сережа, хоть и был человеком с острым языком, но его все любили. Никто не обижался на него. Его высказывания были частью шоу-бизнеса», — отметил Прохор.

Шоумен с болью говорит и о близких Соседова: особенно ему жаль маму критика. В своих словах Шаляпин звучит искренне и очень человечно — в них нет пафоса, только горечь от невосполнимой утраты и желание отдать дань памяти коллеге.