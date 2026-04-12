"Произошел надлом": почему сын Леждей и Наумова Алексей зарыл талант в землю

Многие до сих пор чешут затылок: как так вышло, что парень, который с пеленок дышал пылью съемочных площадок, вдруг взял и послал кинематограф куда подальше? Алексей Наумов, сын легендарной актрисы Эльзы Леждей и не менее легендарного режиссера Владимира Наумова, мог бы купаться в лучах славы. Но нет. Он выбрал пыльные библиотеки и книжные полки.

Друг семьи, известный художник Никас Сафронов, в беседе с журналистами приподнял завесу над этой тайной. Оказывается, у талантливого парня был железный принцип, который он не нарушал до самой смерти.

Почему Наумов сбежал из кадра

По словам Сафронова, у Алексея не было желания доказывать всему миру, что он "сын маминой подруги". Наоборот. Парень прекрасно понимал, какой груз на него давят две огромные тени — отца-режиссера и матери-актрисы.

Художник рассказал, что наследник знаменитостей специально не пошел по их стопам. И причина тут не в лени и не в отсутствии способностей. Все гораздо глубже и трагичнее.

Сафронов передал слова Алексея примерно так:

"Он принципиально отказался от карьеры в кино, потому что дико боялся одного — критики. Ему было страшно услышать в свой адрес фразы вроде: "Ну, сынок, ты не дотягиваешь до папы. И до мамочки своей знаменитой тебе как до луны".

Внутри у парня, по словам художника, произошел надлом. Он обожал и мать, и отца, хотел, чтобы они были рядом (даже после развода), но при этом панически боялся выглядеть на их фоне серой мышью.

Дружба с отцом и выбор тишины

Никас подчеркнул, что у Алексея не было комплекса неполноценности.

"Он не страдал звездной болезнью от того, что его родители — великие люди", — вспоминает художник.

С отцом они всегда ладили и дружили по-настоящему.

Однако внутренний раздрай делал свое дело. Вместо того чтобы лезть на экраны и получать сравнительные характеристики, Наумов выбрал путь искусствоведа и книжного дизайнера. Он ушел в мир, где оценивают не его внешность или игру, а его ум и вкус. При этом, как иронично замечают друзья, "непубличным и закрытым" он был всегда.

Так мальчик, сыгравший Петьку Щеглова в "Беге" и племянника майора Кибрит в "Знатоках", навсегда остался в кино только ребенком. Взрослым он предпочел оставаться за кадром, чтобы никто никогда не сказал ему ту самую страшную фразу:

"Ты не дотягиваешь".

