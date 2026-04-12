Причиной смерти Алексея Наумова стала тяжелая болезнь легких – где его похоронят

О смерти наследника знаменитой фамилии сообщила его мачеха, народная артистка России Наталья Белохвостикова. В своем посте в соцсетях она опубликовала совместное фото покойного супруга и его сына, подписав снимок лаконично, но пронзительно:

"Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе". Эти слова стали ключевыми для всех, кто следил за судьбой семьи.

Народный художник России Никас Сафронов, близко знавший Алексея, подтвердил, что его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с отцом, ушедшим из жизни 29 ноября 2021 года.

Мальчик с печатной машинкой, который выбрал тишину

Алексей Наумов появился на экране всего дважды. Но этого хватило, чтобы зрители запомнили его навсегда.

В 1970 году на экраны вышла историческая драма "Бег", снятая режиссерским дуэтом Александра Алова и Владимира Наумова. В фильме был мальчик Петька Щеглов. Десятилетний, вихрастый, с глазами, которые уже видели слишком много для ребенка. У него была игрушечная печатная машинка, но мальчик стучал по клавишам по-настоящему.

Через два года последовала вторая работа — Сережа, племянник майора Кибрит в легендарном сериале "Следствие ведут знатоки". Его партнершей по съемочной площадке стала собственная мать — Эльза Леждей, исполнительница роли Зинаиды Кибрит.

Почему не стал актером

У Алексея были все данные, чтобы продолжить кинематографическую династию. Но он выбрал другой путь. Окончив школу, уехал в Ленинград и поступил в Академию художеств на факультет истории и теории искусства.

Профессия Алексея Наумова была тихой. Он стал книжным дизайнером — человеком, который продумывал, как будет выглядеть книга: где встанет текст, какой шрифт выберут, как лягут иллюстрации на страницу. Оформлял альбомы по искусству, каталоги выставок, монографии о художниках. Был признанным экспертом и консультантом, к его мнению прислушивались, его работы ценили.

Внутренний надлом

Родители Алексея расстались, когда ему было два года. Эльза Леждей ушла от Владимира Наумова. Мальчик остался с матерью, но связь с отцом не прервал — сохранил на всю жизнь.

Сафронов, размышляя о судьбе Наумова, говорит о внутреннем надломе, который, возможно, и предопределил его жизненный выбор.

"У него не было комплекса, что он сын великих людей. Он с папой всегда поддерживал дружеские отношения. Наверное, внутри было смятение, внутри был какой-то раздрай, надлом. Он любил маму и папу, хотел, чтобы они были вместе. При этом он принимал всех мужей и жен родителей, но внутри у него был какой-то надлом", — поделился Сафронов.

По мнению художника, Наумов принципиально не пошел в кино, чтобы его не сравнивали с родителями.

"Он мог бы стать прекрасным актером или режиссером, но свой талант в этом не реализовал, выбрав другое направление. Он принципиально не пошел в кино, чтобы его не сравнивали: а ты не дотягиваешь до папы, ты не дотягиваешь до мамы", — добавил он.

Причина смерти

В окружении Алексея Наумова отметили, что причиной смерти стала тяжелая болезнь легких, приведшая к развитию бронхиальной астмы. Долгие годы мужчина боролся с недугом, однако в последнее время его состояние ухудшилось, и болезнь оказалась сильнее.