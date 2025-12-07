Продюсер Дворцов объяснил, почему народ покупает билеты на Долину: "Чтобы посмотреть, как она выглядит"

Продюсер Сергей Дворцов поделился мнением, заверив, что резонансный инцидент с критикой и осуждением Ларисы Долиной в Сети положительно повлиял на карьеру артистки.

Как скандал сыграл на руку Долиной

Так, продюсер уверен, что скандал с недвижимостью и мошенниками только помог Долиной в продвижении ее карьеры. Эта история привлекла внимание широкой аудитории, включая тех, кто раньше не знал или не интересовался музыкой артистки. Теперь зрители идут на концерты Ларисы Александровны, желая увидеть изменения в образе звезды после произошедшего.

Хотя некоторые выгодные контракты могли быть приостановлены, продюсер видит перспективу дальнейшего роста популярности артистки. Он предполагает, что к началу следующего года популярность Долиной сможет превзойти известность Надежды Кадышевой.

"Она переживает своеобразный взлет за счет скандала. Потому что даже те, кто не был ее фанатом, и те, кто никогда не интересовался ее творчеством, сейчас покупают билеты на ее концерты, чтобы посмотреть, как она выглядит после всего случившегося. Возможно, сейчас, когда идет разбирательство, у нее отменились госзаказы. Но карьера только набирает обороты. Я предполагаю, что к началу 2026 года Долина станет популярнее Кадышевой", - приводит News.ru слова Дворцова.

Скандал с квартирой Долиной

Еще летом 2024 года певица столкнулась с крупной финансовой потерей: мошенники незаконно присвоили порядка 120 миллионов рублей, вырученных ею от продажи московской квартиры. Недвижимость артистки приобрела некая многодетная Полина Лурье. Но решением суда это жилье осталось в собственности Долиной. Та пообещала вернуть покупательнице ту сумму, которая была выплачена ей за квартиру. Хотя эти деньги в итоге отошли мошенникам.

"Я заявляю на всю страну, что верну деньги Полине Лурье. Она не виновата в том, что меня обманули мошенники. Это будет тяжело, потому что у меня сейчас этих денег нет. Но я сделаю все возможное", — сказала Долина.

На днях певица впервые появилась на публике после скандала. Она вышла на сцену фестиваля "Песня года — 2025", поблагодарив поклонников за поддержку.

А как вы считаете, как скандал с "отменой" скажется на карьере Долиной? Пишите в комментариях.