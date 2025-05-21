Прилучный теряет миллионные гонорары из-за развода с Муцениеце

Актер Павел Прилучный зарабатывает за один съемочный день от 500 до 800 тысяч рублей. Но как выясняется, он мог получать в разы больше, если бы не его скандальная репутация, которая преследует артиста на фоне развода с Агатой Муцениеце.

"Он мог бы зарабатывать миллионы, как тот же Нагиев, но из-за судебных дрязг с бывшей женой банки и серьезные компании не рассматривают его кандидатуру", — поделились с kp.ru друзья Агаты Муцениеце.

Бренды предпочитают работать со знаменитостями, имеющими безупречную репутацию. А если же актера преследует скандальный шлейф, то сотрудничать с ним никто не рискнет, ведь это может бросить тень и на сам бренд.

По некоторым данным, практически не снимается в кино жена Павла Прилучного Зепюр Брутян. Получив негативный опыт семейной жизни с востребованной актрисой Агатой Муцениеце, Прилучный хочет, чтобы его нынешняя супруга занималась домом и ребенком, а не строила карьеру.

Агата Муцениеце сейчас готовится к новому замужеству. Ей сделал предложение красавец-музыкант Петр Дранга. Этим летом пара планирует обвенчаться.