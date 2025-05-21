Прилучный разозлился на Муцениеце из-за больших алиментов

Продюсер Алина Красная подтвердила версию о том, что Павел Прилучный мог уговорить сына Тимофея переехать жить к нему и его новой жене Зепюр Брутян. Причина такого шага отца имеет под собой материальную основу.

Павел Прилучный был неприятно удивлен, когда суд удовлетворил ходатайство Агаты Муцениеце об увеличении суммы алиментов на детей, сына Тимофея и дочку Мию, оставшихся жить с ней после развода.

"Возможно, он просто зол на Агату, потому что она в свое время выиграла в суде большие алименты (около 2 млн рублей в месяц на двоих детей. - Ред.), поэтому, чтобы снизить расходы, уговорил сына переехать к нему", — озвучила свою версию в беседе с kp.ru телевизионный продюсер Алина Красная.

21 мая в суде состоялось заседание об определении места жительства сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофея. В ходе него Агата Муцениеце дала свое согласие на то, чтобы 12-летний Тимофей остался жить в семье отца.

Предварительно она встречалась с сыном. Судя по всему, во время общения с наследником Агата поняла, что он, действительно, хочет остаться в новой семье отца.

Что касается личной жизни самой Агаты Муцениеце, то она в скором времени готовится выйти замуж за своего возлюбленного Петра Дрангу. Пара планирует обвенчаться этим летом.