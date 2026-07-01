«Пригрозили иском»: Кушанашвили заявил, что Лерчек хочет судиться с ним из-за обвинений в симуляции рака

Журналист Отар Кушанашвили оказался в эпицентре громкого медиаконфликта. Он сообщил, что Валерия Чекалина (Лерчек) намерена подать на него заявление в суд. Поводом стали резкие высказывания Отара о состоянии здоровья блогера. В частности, его сомнения в тяжести ее диагноза.

В интервью продюсеру Гере Иващенко Кушанашвили эмоционально прокомментировал ситуацию. Он утверждал, что представители Лерчек вышли на связь с его окружением и пригрозили инициировать судебное разбирательство. При этом сам Отар скептически относится к самой возможности защиты репутации в этом случае. Он по-прежнему настаивает на том, что слова Лерчек о ее раке слишком гиперболизированы.

По мнению Отара, никакой четвертой стадии болезни у Чекалиной и близко нет.

«Они позвонили моим людям и пригрозили иском. Как можно отстаивать репутацию, когда она отсутствует? Это преувеличенная стадия. При том, что я прошел, человек не может шагу ступить долгое время. Нет у нее четвертой. Четвертая — это граничащая с летальным исходом! Ни один врач не позволил бы ей ходить», — заявил Отар.

Слова журналиста звучат предельно жестко: он опирается на собственный опыт борьбы с болезнью и подчеркивает, что клиническая картина, по его мнению, не соответствует заявленной тяжести состояния.

Заявление Кушанашвили уже вызвало бурную реакцию в соцсетях — пользователи активно обсуждают, насколько допустимы подобные публичные сомнения в диагнозах знаменитостей и где проходит грань между свободой слова и этикой.

Между тем, прокуратура не так давно обратилась в суд с требованием проверить, на самом ли деле больна Лерчек или же симулирует свое состояние. Из-за диагноза были приостановлены следственные действия в отношения Лерчек в рамках возбужденного против нее уголовного дела. Была она освобождена и из-под домашнего ареста.

Адвокаты Лерчек настаивают на том, что ее заявления полностью соответствуют действительности и демонстрируют соответствующие документы.