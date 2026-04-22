"Придется открыть этот конверт": сын Плющенко от первого брака заявил, что у него есть компромат на отца

19‑летний Егор Ермак решился на откровенное интервью, в котором поделился подробностями непростых взаимоотношений с отцом и мачехой Яной Рудковской.
Егор подтвердил, что в настоящее время практически не поддерживает связь с отцом. По словам молодого человека, он неоднократно пытался наладить общение с родителем. Но всякий раз все сводилось к финансовым вопросам, что глубоко огорчало Егора. Когда Ермак стал старше, Плющенко предлагал ему перебраться в Москву и сменить фамилию, но юноша отказался — ему было неуютно в обществе отца.
"Мы тебе и заплатим, и купим дорогие подарки, главное — приезжай, снимись, поздравь меня с днем рождения. Я сказал, что покупать меня не надо, я мог бы приехать и так. Я просто устал от этого: от лжи, от грязи… Я не могу доверять этому человеку", — признался Егор Ермак.
Сын Евгения Плющенко Егор Ермак. Фото: скрин видео Youtube.com
Кроме того, сын Плющенко дал понять, что располагает определенными компрометирующими материалами на отца, однако пока не намерен предавать их огласке.
"У меня есть бумаги, я думаю, что отец примерно понимает, что там. Если дальше будет происходить какая‑то грязь в сторону моей семьи, мне придется открыть этот конверт…" — пригрозил Егор он во время интервью Денису Пархоменко на Youtube-канале "Как есть".
Союз Евгения Плющенко и Марии Ермак длился три года, а после расторжения брака бывшие супруги долго вели судебные тяжбы из‑за раздела совместного имущества и прав на воспитание ребенка. В конечном счете мальчик получил фамилию матери и остался проживать с ней в Санкт‑Петербурге. На протяжении долгого времени экс‑супруга препятствовала общению Евгения с сыном. Сегодня отношения между отцом и ребенком остаются напряженными.
Недавно Егор попытался завести разговор с папой после его выступления на торжестве в честь юбилея тренера Алексея Мишина. Юноше пришлось ожидать отца на парковке, однако тот уделил ему лишь несколько мгновений — и притом весьма сдержанно.
Ранее Егор Ермак рассказал, что не называет Евгения Плющенко отцом.
