"Не хочется называть его отцом": сын Плющенко от первого брака сделал признание

19-летний сын прославленного фигуриста Евгения Плющенко, Егор Ермак, признался, что не называет его отцом. Своим папой он считает отчима. И про именитого спортсмена Егор говорит, что тот просто "сделал" его.
По словам Егора, ему комфортнее обращаться к Плющенко по имени — Женя, — поскольку у него есть отчим, которого он считает и называет папой.
Ермак также подчеркнул, что отчим — это человек, который сыграл определенную роль в его жизни и внес свой вклад в его становление. Про Плющенко же он высказался в негативном ключе.
"Не хочется называть его отцом. Мне не нравилось, как ко мне относились и в данный момент относятся. Мне проще называть его Женей, потому что у меня есть отчим, и я его называю папой. Я ему очень благодарен, он очень многое сделал для меня, и вот он действительно отец. А Женя — это просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня", — высказался Егор Ермак во время интервью Денису Пархоменко на Youtube-канале "Как есть".
Сын Евгения Плющенко Егор Ермак.
Егор Ермак появился на свет в первом браке олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с Марией Ермак. Семья просуществовала с 2005 по 2008 годы. В 2009 году Евгений Плющенко женился на продюсере Яне Рудковской. У пары два общих сына — Александр и Арсений.
Ранее Егор рассказывал, что Плющенко отказался оказывать им с матерью финансовую поддержку. По его словам, фигурист не предоставлял материальной помощи, и все расходы на его содержание брала на себя мать.
