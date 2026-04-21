"Не хочется называть его отцом": сын Плющенко от первого брака сделал признание

19-летний сын прославленного фигуриста Евгения Плющенко, Егор Ермак, признался, что не называет его отцом. Своим папой он считает отчима. И про именитого спортсмена Егор говорит, что тот просто "сделал" его.

По словам Егора, ему комфортнее обращаться к Плющенко по имени — Женя, — поскольку у него есть отчим, которого он считает и называет папой.

Ермак также подчеркнул, что отчим — это человек, который сыграл определенную роль в его жизни и внес свой вклад в его становление. Про Плющенко же он высказался в негативном ключе.