Причиной смерти Сергея Соседова стала тяжелая травма, а не тромб

По словам Беззубова, Соседов упал с лестницы в гостинице, сильно ударился затылком о плитку и сразу потерял сознание. Медики доставили его в больницу, где консилиум врачей принял решение об операции. Однако спасти критика не удалось.

«Сделали операцию. После нее буквально через несколько часов Сергей Васильевич скончался. Как мне сказали сегодня патологоанатомы, травма была несовместимая с жизнью. Нет, нет, травма», — рассказал Беззубов.

Он уточнил, что официальное заключение о смерти ожидается 25 сентября. Сам организатор сейчас занимается вопросами транспортировки тела Соседова в Москву.

Соседов приехал в Нерюнгри из Благовещенска 21 сентября, заселился в отель «Дархан» ночью после дороги. По первоначальной версии, 23 сентября он шел на завтрак, упал с лестницы, ударился затылком о плитку и потерял сознание.