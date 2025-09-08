Пресняков после развода с Красновой выбросил в мусорку статуэтку 'Лучшая жена': обиделся на Алену

Не исключено, что эту статуэтку Пресняков когда-то вручил Алене. А та, уехав из Америки домой, в Россию, не стала забирать с собой подарок бывшего мужа. И обидела его этим жестом.

Чем Никита Пресняков занимается после развода

После развода с Аленой Красновой Никита Пресняков пытается прийти в себя с помощью безудержного веселья. Он побывал на фестивале Burning Man в Неваде. Там он употреблял всевозможные напитки и отплясывал под хиты американских звезд.

Алена Краснова тем временем в Москве побывала на свадьбе у подруги. Она продемонстрировала, что находится в шикарной форме. В личном блоге Алена демонстрировала свои фото в роскошном наряде.

Когда Алена Краснова и Никита Пресняков развелись

Никита Пресняков и Алена Краснова сообщили о разводе в августе. Пару давно подозревали в разладе. Но только недавно они решились сделать официальное заявление.

Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org выдвинула свое предположение о причинах разрыва Красновой и Преснякова. В их числе она назвала сложный характер Никиты. Были версии и о том, что пара не справилась с жизненными вызовами после переезда в США.