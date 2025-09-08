Пресняков после развода с Красновой выбросил в мусорку статуэтку 'Лучшая жена': обиделся на Алену

Никита Пресняков после развода пытается очистить квартиру от всего, что ему напоминает об Алене Красновой. Под горячую руку Никиты попала статуэтка. Вероятно, когда-то Пресняков вручил ее сам любимой жене.
Как Никита Пресняков переживает развод с Аленой Красновой
Никита Пресняков дал понять, что тяжело переживает развод с женой. Он занялся уборкой квартиры. И отправил в мусорку то, что напоминает ему об Алене Красновой.
Под руку ему попалась статуэтка в виде 'Оскара' с надписью 'Лучшая жена'. Пресняков снял на видео свою расправу над памятью об Алене. Насвистывая себе под нос, он показал крупным планом статуэтку.
Никита Пресняков показал статуэтку. Фото: соцсети Никиты Преснякова
А затем Пресняков открыл мусорное ведро. Легким движением руки он отправил туда статуэтку. Свист на фоне, видимо, должен был показать, что Никите вовсе не грустно.
Статуэтка 'Лучшая жена' отправилась в утиль. Фото: соцсети Никиты Преснякова
Не исключено, что эту статуэтку Пресняков когда-то вручил Алене. А та, уехав из Америки домой, в Россию, не стала забирать с собой подарок бывшего мужа. И обидела его этим жестом.
Чем Никита Пресняков занимается после развода
После развода с Аленой Красновой Никита Пресняков пытается прийти в себя с помощью безудержного веселья. Он побывал на фестивале Burning Man в Неваде. Там он употреблял всевозможные напитки и отплясывал под хиты американских звезд.
Алена Краснова тем временем в Москве побывала на свадьбе у подруги. Она продемонстрировала, что находится в шикарной форме. В личном блоге Алена демонстрировала свои фото в роскошном наряде.
Когда Алена Краснова и Никита Пресняков развелись
Никита Пресняков и Алена Краснова сообщили о разводе в августе. Пару давно подозревали в разладе. Но только недавно они решились сделать официальное заявление.
Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org выдвинула свое предположение о причинах разрыва Красновой и Преснякова. В их числе она назвала сложный характер Никиты. Были версии и о том, что пара не справилась с жизненными вызовами после переезда в США.
