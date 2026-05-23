«Прекрасный спектакль»: Садальский преподнес Максаковой кольцо с бриллиантом

Театральные события порой преподносят удивительные сюрпризы — и недавний показ учебной постановки в Щукинском институте стал тому ярким подтверждением. В атмосфере творческого воодушевления Станислав Садальский сделал щедрый жест в адрес Людмилы Максаковой, подарив ей бриллиант внушительных размеров.
Известный актер посетил показ учебной работы в Театральном институте имени Бориса Щукина — и это событие вышло далеко за рамки обычного театрального вечера. На третьем курсе под руководством Анны Дубровской была поставлена масштабная пьеса «Фауст». Людмила Максакова, прославленная актриса Театра имени Вахтангова, выступила в роли режиссера постановки.
Как сообщает
Садальский похвалил студентов, назвав их настоящими мастерами, а затем обратился к Людмиле Васильевне Максаковой и Анне Леонардовне Дубровской.
«А вам за этот прекрасный спектакль и за ребят я хочу подарить по колечку. Вам (Дубровской) в три карата, а Людмиле Васильевне — в пять», — сказал Садальский.
Этот впечатляющий жест вызвал шквал аплодисментов — зрители по достоинству оценили щедрость и искренность артиста.