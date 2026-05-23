«Прекрасный спектакль»: Садальский преподнес Максаковой кольцо с бриллиантом

Театральные события порой преподносят удивительные сюрпризы — и недавний показ учебной постановки в Щукинском институте стал тому ярким подтверждением. В атмосфере творческого воодушевления Станислав Садальский сделал щедрый жест в адрес Людмилы Максаковой, подарив ей бриллиант внушительных размеров.

Известный актер посетил показ учебной работы в Театральном институте имени Бориса Щукина — и это событие вышло далеко за рамки обычного театрального вечера. На третьем курсе под руководством Анны Дубровской была поставлена масштабная пьеса «Фауст». Людмила Максакова, прославленная актриса Театра имени Вахтангова, выступила в роли режиссера постановки.

Как сообщает MK.RU , премьера прошла с огромным успехом: зрители тепло приняли спектакль, зал наполнился овациями. Когда аплодисменты стихли, в центре внимания неожиданно оказался Станислав Садальский — он сидел в первом ряду и быстро поднялся к сцене. Примечательно, что артист вышел босиком. Этот необычный поступок он пояснил зрителям, сославшись на строгие правила Станиславского, запрещавшие артистам ступать по сцене МХТ в уличной обуви.

Садальский похвалил студентов, назвав их настоящими мастерами, а затем обратился к Людмиле Васильевне Максаковой и Анне Леонардовне Дубровской.

«А вам за этот прекрасный спектакль и за ребят я хочу подарить по колечку. Вам (Дубровской) в три карата, а Людмиле Васильевне — в пять», — сказал Садальский.

Этот впечатляющий жест вызвал шквал аплодисментов — зрители по достоинству оценили щедрость и искренность артиста.