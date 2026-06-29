Повторно госпитализированной Екатерине Волковой установили диагноз

На этот раз врачи диагностировали у нее осложнение после недавно перенесенного острого синусита.

Первый раз актриса попала в больницу 21 июня с признаками острого синусита и ярко выраженным болевым синдромом.

Однако уже 23 июня она выписалась «из-за рабочих обязательств» и отправилась на гастроли в Екатеринбург, Нижний Тагил и Тюмень со спектаклем «Ночной гость».

Ранняя выписка и гастрольный тур оказались для организма слишком тяжелыми. Актриса не успела полностью восстановиться, а во время поездки подхватила грипп, что серьезно ухудшило ее состояние.

По данным источника, артистку и до повторной госпитализации мучили сильная слабость и недомогание, но она продолжала выходить на сцену.

Сколько времени Волковой предстоит провести в больнице на этот раз — пока неизвестно. Сама актриса не выходила на связь и не комментировала информацию о повторной госпитализации.