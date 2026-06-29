Екатерину Волкову снова экстренно госпитализировали после гастролей

Как сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник, состояние звезды резко ухудшилось после того, как она досрочно покинула клинику и отправилась на гастроли.

Первый раз Волкову экстренно госпитализировали 21 июня с диагнозом «острый синусит» и ярко выраженным болевым синдромом.

Однако уже через два дня актриса решила выписаться из клиники, чтобы не отменять гастрольный тур со спектаклем «Ночной гость» — выступления были запланированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени.

Как выяснилось позже, такое решение негативно сказалось на здоровье артистки. Ее организм, не успевший полностью восстановиться, не выдержал нагрузки.

Кроме того, во время поездки Волкова подхватила грипп, что серьезно ухудшило ее состояние.

По данным источника, еще до повторной госпитализации актрису мучили сильная слабость и недомогание, но она продолжала выходить на сцену, не отменяя выступления.

Сейчас Волкова находится в клинике «Лапино», где ей диагностировали осложнение после перенесенного синусита.

Сколько времени она проведет в больнице, пока неизвестно. Сама актриса пока не комментирует случившееся.