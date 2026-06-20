Повторная экспертиза подтвердила у Лерчек рак желудка 4 стадии

Результаты повторной экспертизы, поступившие 27 июня, указали на наличие у нее рака желудка четвертой стадии. Об этом сообщил адвокат семьи Чекалиных.

Представитель защиты блогера подтвердил, что заключение экспертов не оставляет сомнений в тяжести состояния его подзащитной.

«Результат нового исследования пришел 27 июня: у Чекалиной 4 стадия рака желудка», — заявил адвокат.

Этот вердикт, по сути, ставит точку в спорах о состоянии здоровья блогера, поскольку для его получения была проведена независимая судебно-медицинская экспертиза.

Это означает, что сомнения в достоверности диагноза, высказываемые некоторыми общественными деятелями и пользователями Сети, не подтвердились.

Напомним, что уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной было приостановлено судом в связи с ее тяжелым онкологическим заболеванием. Блогер обвинялась в незаконном выводе за рубеж крупной суммы денег.

Мера пресечения была изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий. Новое заключение экспертов может послужить основанием для сохранения текущего статуса дела, а также повлиять на дальнейшие судебные перспективы.

Ожидается, что суд, ознакомившись с документами, примет соответствующее процессуальное решение.