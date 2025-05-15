Потрясена: Лолита оценила имидж Глюкозы

Наташа Ионова, известная как Глюк’oZa, недавно произвела настоящий фурор своим новым образом. Поп-диве удалось вызвать оживленные обсуждения среди подписчиков. Ее перевоплощение в пепельную блондинку с «выжженными» волосами вызвало самые разные реакции: кто-то посчитал этот образ необычным, другие же увидели в нем нечто ненормальное.

Некоторые пользователи Сети поспешили провести параллель между перевоплощением певицы и слухами о том, что она якобы пристрастилась к запрещенным препаратам и алкоголю. Хотя сама артистка утверждала, что принимала только антидепрессанты. Интерес к Глюк’oZе подкрепляет также ее ссора с продюсером Максимом Фадеевым. Он считает, что певица своим неадекватным поведением на концертах бросает тень и на него.

Среди тех, кто оценил внешность Чистяковой-Ионовой стала и певица Лолита Милявская, не менее скандальная и ярка личность. Она дала понять, что новый облик звезды нашел отклик и в ее песнях. Также Милявская уверена, что Глюк’oZа когда-нибудь все-таки рассорилась бы с Фадеевым это было делом времени, пишет mk.ru .