Потрясена: Лолита оценила имидж Глюкозы

Глюкоза. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Милявская — про Глюкозу с Фадеевым: «Рано или поздно должен был случиться конфликт»

Наташа Ионова, известная как Глюк’oZa, недавно произвела настоящий фурор своим новым образом. Поп-диве удалось вызвать оживленные обсуждения среди подписчиков. Ее перевоплощение в пепельную блондинку с «выжженными» волосами вызвало самые разные реакции: кто-то посчитал этот образ необычным, другие же увидели в нем нечто ненормальное.

Некоторые пользователи Сети поспешили провести параллель между перевоплощением певицы и слухами о том, что она якобы пристрастилась к запрещенным препаратам и алкоголю. Хотя сама артистка утверждала, что принимала только антидепрессанты. Интерес к Глюк’oZе подкрепляет также ее ссора с продюсером Максимом Фадеевым. Он считает, что певица своим неадекватным поведением на концертах бросает тень и на него.

Среди тех, кто оценил внешность Чистяковой-Ионовой стала и певица Лолита Милявская, не менее скандальная и ярка личность. Она дала понять, что новый облик звезды нашел отклик и в ее песнях. Также Милявская уверена, что Глюк’oZа когда-нибудь все-таки рассорилась бы с Фадеевым это было делом времени, пишет mk.ru.

«Я потрясена изменениями Глюк'озы. И, наверное, рано или поздно должен был случиться какой-то конфликт с продюсером, чтобы была поставлена точка, и она, как ракета, набрала воздух в легкие, отбросила ступени и пошла дальше. Она мне очень нравится в таком новом образе», - заверила Лолита Милявская.

Глюкоза стала похожа на бунтарку-подростка. Фото: соцсети героя публикации

Оправдала Лолита Милявская и странное поведение Чистяковой-Ионовой на сцене. Во время одного из городских концертов Глюк’oZa выглядела пьяной. Она трогала себя, не попадала в ноты, пела мимо фонограммы. А затем заявила, что просто приняла антидепрессанты и именно они так сказались на ее поведении.

Милявская же считает, что таким образом Глюк’oZa всего лишь проявила свою эпатажность. При этом Лолита уточнила, что поддерживает скорее актерскую свободу на сцене.

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