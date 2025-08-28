Потерял мать и стал затворником: как сейчас живет сын Евгении Добровольской и Михаила Ефремова

Стало известно, как сейчас живет сын ныне покойной актрисы Евгении Добровольской, 34-летний Николай Ефремов. У молодого человека обострилось хроническое заболевание. Николай почти не выходит из дома.

Чем происходит с сыном Добровольской и Ефремова

Как сообщает телеграм-канал SHOT , Николай Ефремов чувствует себя неважно. Обострилось его хроническое заболевание. У 34-летнего сына Добровольской и Ефремова рассеянный склероз.

Из-за болезни он стал затворником. Николай практически не выходит из дома. За ним постоянно кто-то должен присматривать и контролировать.

Николай Ефремов не может просто выйти на прогулку. У него сильная аллергия. И участились приступы астмы.

Почему Ефремов плохо себя чувствует

Болезнь Николая Ефремова обострилась после его падения из окна. Трагедия произошла летом 2023 года. Сына Евгении Добровольской и Михаила Ефремова обнаружили под окнами его же квартиры с тяжелыми травмами.

С переломами бедер и таза Николая госпитализировали. Его погрузили в кому и подключили к ИВЛ. Врачи не делали никаких прогнозов.

Смерть Евгении Добровольской

Говорили, что именно трагедия с сыном Николаем сократила жизнь актрисе Евгении Добровольской. Она очень переживала за Колю. И в итоге заболела сама.

У Евгении Добровольской был обнаружен рак желудка. Месяцы лечения не дали результатов. В январе 2025 года Евгения Добровольская скончалась.

Николай был на прощании с мамой. Он очень горевал из-за ее ухода. Молодой человек остался без поддержки родителей.