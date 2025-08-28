Потерял мать и стал затворником: как сейчас живет сын Евгении Добровольской и Михаила Ефремова

Стало известно, как сейчас живет сын ныне покойной актрисы Евгении Добровольской, 34-летний Николай Ефремов. У молодого человека обострилось хроническое заболевание. Николай почти не выходит из дома.
Чем происходит с сыном Добровольской и Ефремова
Как сообщает
Из-за болезни он стал затворником. Николай практически не выходит из дома. За ним постоянно кто-то должен присматривать и контролировать.
Николай Ефремов не может просто выйти на прогулку. У него сильная аллергия. И участились приступы астмы.
Почему Ефремов плохо себя чувствует
Болезнь Николая Ефремова обострилась после его падения из окна. Трагедия произошла летом 2023 года. Сына Евгении Добровольской и Михаила Ефремова обнаружили под окнами его же квартиры с тяжелыми травмами.
С переломами бедер и таза Николая госпитализировали. Его погрузили в кому и подключили к ИВЛ. Врачи не делали никаких прогнозов.
Смерть Евгении Добровольской
Говорили, что именно трагедия с сыном Николаем сократила жизнь актрисе Евгении Добровольской. Она очень переживала за Колю. И в итоге заболела сама.
У Евгении Добровольской был обнаружен рак желудка. Месяцы лечения не дали результатов. В январе 2025 года Евгения Добровольская скончалась.
Николай был на прощании с мамой. Он очень горевал из-за ее ухода. Молодой человек остался без поддержки родителей.
Николай Ефремов на прощании с Евгенией Добровольской. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Вторая жена Михаила Ефремова
Евгения Добровольская была второй женой актера Михаила Ефремова. Их брак продлился с 1990 по 1997 год. Отношения были сложными и очень экспрессивными.
Николай Ефремов стал вторым ребенком Добровольской. Помимо него, у актрисы осталось еще трое детей. Старший сын Степан, дочь Анастасия и сын Ян.
Читайте также: