Потерял мать и стал затворником: как сейчас живет сын Евгении Добровольской и Михаила Ефремова

Николай и Михаил Ефремовы. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

Сын Добровольской и Ефремова, Николай, не выходит из дома из-за рассеянного склероза

Стало известно, как сейчас живет сын ныне покойной актрисы Евгении Добровольской, 34-летний Николай Ефремов. У молодого человека обострилось хроническое заболевание. Николай почти не выходит из дома.

Чем происходит с сыном Добровольской и Ефремова

Как сообщает телеграм-канал SHOT, Николай Ефремов чувствует себя неважно. Обострилось его хроническое заболевание. У 34-летнего сына Добровольской и Ефремова рассеянный склероз.

Из-за болезни он стал затворником. Николай практически не выходит из дома. За ним постоянно кто-то должен присматривать и контролировать.

Николай Ефремов не может просто выйти на прогулку. У него сильная аллергия. И участились приступы астмы.

Почему Ефремов плохо себя чувствует

Болезнь Николая Ефремова обострилась после его падения из окна. Трагедия произошла летом 2023 года. Сына Евгении Добровольской и Михаила Ефремова обнаружили под окнами его же квартиры с тяжелыми травмами.

С переломами бедер и таза Николая госпитализировали. Его погрузили в кому и подключили к ИВЛ. Врачи не делали никаких прогнозов.

Смерть Евгении Добровольской

Говорили, что именно трагедия с сыном Николаем сократила жизнь актрисе Евгении Добровольской. Она очень переживала за Колю. И в итоге заболела сама.

У Евгении Добровольской был обнаружен рак желудка. Месяцы лечения не дали результатов. В январе 2025 года Евгения Добровольская скончалась.

Николай был на прощании с мамой. Он очень горевал из-за ее ухода. Молодой человек остался без поддержки родителей.

Николай Ефремов на прощании с Евгенией Добровольской. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Вторая жена Михаила Ефремова

Евгения Добровольская была второй женой актера Михаила Ефремова. Их брак продлился с 1990 по 1997 год. Отношения были сложными и очень экспрессивными.

Николай Ефремов стал вторым ребенком Добровольской. Помимо него, у актрисы осталось еще трое детей. Старший сын Степан, дочь Анастасия и сын Ян.

