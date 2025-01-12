60-летняя Евгения Добровольская умерла в хосписе из-за рака, перенеся курс химиотерапии

Смерть Евгении Добровольской потрясла всех ее поклонников. Она продолжала выступать на сцене практически до самого конца, несмотря на тяжелую болезнь. Многие замечали, что актриса сильно похудела и носила парик, но никто даже не подозревал, насколько серьезно ее состояние. Ее уход из жизни произошел всего спустя две недели после того, как ей исполнилось 60 лет, пишет
Добровольская стойко сражалась с раком, предпочитая не афишировать свою болезнь и не просить помощи у окружающих. До последних сил она работала, выходя на сцену, пока позволяло здоровье. Последний спектакль состоялся летом 2024 года. Вскоре ее состояние резко ухудшилось, и актрису пришлось госпитализировать в хоспис.
Евгения Добровольская до последнего выходила на театральную сцену. Фото: Global Look Press
Химиотерапия оказала сильное воздействие на организм Евгении Добровольской: она значительно потеряла в весе, а волосы полностью выпали, поэтому актриса вынуждена была носить парик. По словам друзей и коллег, к концу жизни она выглядела совсем иначе — маленькой, хрупкой, но при этом удивительно сильной духом. Несмотря на тяжесть болезни, Евгения оставалась верной своему призванию и продолжала работать до тех пор, пока позволяли силы.
Ее близкие и друзья окружали ее заботой и поддержкой, стараясь облегчить последние дни. Актриса Елена Ревич вспоминала: «Она была уже очень худенькой... Но держалась невероятно стойко. Она достойно переносила болезнь, работая до самого последнего момента».