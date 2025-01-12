60-летняя Евгения Добровольская умерла в хосписе из-за рака, перенеся курс химиотерапии

Смерть Евгении Добровольской потрясла всех ее поклонников. Она продолжала выступать на сцене практически до самого конца, несмотря на тяжелую болезнь. Многие замечали, что актриса сильно похудела и носила парик, но никто даже не подозревал, насколько серьезно ее состояние. Ее уход из жизни произошел всего спустя две недели после того, как ей исполнилось 60 лет, пишет mk.ru . Последние месяцы своей жизни Евгения провела в хосписе.

Добровольская стойко сражалась с раком, предпочитая не афишировать свою болезнь и не просить помощи у окружающих. До последних сил она работала, выходя на сцену, пока позволяло здоровье. Последний спектакль состоялся летом 2024 года. Вскоре ее состояние резко ухудшилось, и актрису пришлось госпитализировать в хоспис.