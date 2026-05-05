Потап впервые после развода с Каменских прервал молчание: «Знаю, увидимся»

Потап опубликовал снимок Каменских на фоне горного пейзажа. На фото певица улыбается, закрыв глаза, и позирует с неоновым желтым рюкзаком. Подпись под публикацией оказалась короткой, но вызвала бурное обсуждение среди фанатов.

«Nastya Konstanta. Знаю, увидимся. Будь счастлива», — написал рэпер.

Фанаты гадают, что именно хотел сказать этими словами продюсер. Некоторые видят в этом просто теплый дружеский жест, другие не исключают возможности будущего примирения. Сама Каменских пока никак не отреагировала на это обращение.

Сама именинница тоже вышла на связь с поклонниками после новости о разводе. Она поделилась кадрами отдыха у моря и заговорила о «новой главе», дав понять, что готова двигаться дальше.

Потап и Настя Каменских объявили о разрыве 1 мая 2026 года после семи лет брака. В совместном заявлении, которое артисты опубликовали в своих социальных сетях, говорилось:

«Ровно 20 лет назад мы начали свой творческий путь, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно все обретает конец. Как ни крути, но мы не пара. Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет».

Потап и Настя Каменских начали совместную творческую деятельность в 2006 году. Долгое время они скрывали свои отношения, так как Потап был женат на продюсере Ирине Горовой. Официально брак с Горовой был расторгнут в 2014 году. Первую тайную свадьбу пара сыграла в Лас-Вегасе, а официально узаконили отношения в 2018-м, после чего в 2019 году устроили пышное торжество в Киеве. По слухам, Потап изменял Каменских.