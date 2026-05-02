Новые неприятные подробности развода Потапа и Насти Каменских

Пара опубликовала одинаковые сообщения в своих социальных сетях. В тексте, написанном во втором лице, они обратились к поклонникам.

«Ровно 20 лет назад мы начали свой творческий путь, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно все обретает конец. „Как ни крути, но мы не пара“. Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет», — сообщили звезды.

Интересно, что новость о расставании появилась за два дня до дня рождения Каменских — 4 мая певице исполнится 38 лет. По данным источников, слухи о разладе в семье ходили еще три года назад, когда пара жила в Испании, но тогда они их опровергали.

Согласно информации, распространенной СМИ, брак рухнул из-за взаимных измен. Утверждается, что у каждого из артистов появились новые партнеры.

Сообщается, что Алексей Потапенко сейчас состоит в отношениях с дизайнером Анной Андрийчук. Примечательно, что ранее Анна была девушкой солиста группы «Время и Стекло» Алексея Завгороднего, а также дружила с Каменских — они не общаются уже несколько лет.

Сама Настя также нашла утешение на стороне. По данным журналистов, ради нового возлюбленного певица, которая в последнее время набрала вес, решила кардинально изменить фигуру. Она села на строгую диету и занялась активным похудением.

Это привело к печальным последствиям. В феврале 2026 года Каменских была госпитализирована в Барселоне после того, как попыталась сбросить вес с помощью длительного голодания.

«Довела голоданием... 4,5 дня не ела. Свалилась с паническими атаками и аритмией», — признавалась певица в своем телеграм-канале.

К счастью, врачи смогли стабилизировать ее состояние, и сейчас с певицей все в порядке. Однако этот эпизод стал тревожным сигналом на фоне развода.

В тот же день Каменских публично поблагодарила Потапа.

«Я всегда буду благодарна за все тому, с кем наша история началась 20 лет назад. Именно благодаря этому человеку произошла Настя Каменских и все, что было создано за это время», — написала она.

Потап и Настя Каменских начали совместную творческую деятельность в 2006 году. Долгое время ходили слухи об их романе, однако оба их опровергали, так как Потап был женат на Ирине Горовой. Лишь спустя много лет стало известно, что артисты узаконили отношения в 2019 году, сыграв свадьбу в Киеве. Для Потапа этот брак стал вторым, для Каменских — первым.