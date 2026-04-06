"Посмотрите на себя в зеркало": Сергей Соседов высказался о готовности Диброва простить свою жену

Сергей Соседов в разговоре с Teleprogramma.org отказался обсуждать личную драму Дмитрия Диброва, который в интервью Лере Кудрявцевой заявил, что готов простить и принять обратно свою бывшую жену Полину.

По его мнению, публика не знает всей правды, а значит, не может делать никаких выводов.

"Я не хочу это комментировать. Это личное дело двух людей. Мы не имеем права вмешиваться в эти семейные отношения. Мы не имеем права никого осуждать. Посмотрите, как говорится, на себя в зеркало. Мы не должны это комментировать", — заявил критик.

Он также назвал эту тему "некрасивой" для обсуждения на телевидении, добавив, что зрителям она не интересна, потому что люди все равно ничего не знают о том, что на самом деле происходит между супругами.

Когда ему напомнили о прямых высказываниях самого Диброва (что он готов принять жену обратно), Соседов лишь констатировал факт.

"То, что он сказал, пусть она вернется, я ее приму обратно. Ну, значит, так и есть. Значит, пусть она возвращается, и он ее примет. Вот и все", — резюмировал критик.

Напомним, год назад разразился громкий семейный скандал. Жена Дмитрия Диброва, 39-летняя модель Полина, ушла от телеведущего к другу семьи — миллиардеру Роману Товстику. Пара развелась в сентябре 2025 года. У них трое сыновей.

Сам Дмитрий Дибров долго молчал, но недавно дал откровенное интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" на НТВ. В эфире он заявил, что по-прежнему любит бывшую жену и готов принять ее обратно в семью, если она захочет вернуться.

Пока Полина живет с Романом Товстиком. По информации СМИ, они съехались и снимают дом рядом с бывшим мужем, чтобы дети могли видеться с обоими родителями. Сам Дибров в том же интервью иронично заметил.