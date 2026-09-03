Последние новости о концерте Канье Уэста в России и причем тут SHAMAN

Информация о том, что Ярослав Дронов выступит вместо Уэста, оказалась шуткой из соцсетей, не имеющей отношения к реальным планам.

Концертная сага с участием Канье Уэста в России началась в августе с громких анонсов: агентство Say Agency объявило о двух выступлениях рэпера 10 и 11 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Билеты стоимостью от 9 до 160 тысяч рублей разлетелись мгновенно, в отелях города закончились места, а пресса взахлеб обсуждала предстоящее шоу западной суперзвезды, что стало редкостью после 2022 года.

На фоне этого ажиотажа появились слухи, что если концерт Уэста сорвется, его может заменить SHAMAN. Однако сам Ярослав Дронов категорически отказался от такого варианта, заявив, что рэп — «глубокая, мощная культура, но она не моя».

Организаторы из Say Agency, в свою очередь, опровергли саму идею о переговорах с SHAMAN, назвав эту информацию для себя загадкой. А через несколько дней выяснилось, что сами концерты Уэста в Петербурге оказались под угрозой срыва: «Газпром Арена» официально заявила, что не подписывала договор аренды с организаторами, а значит, шоу на ее площадке «не могут состояться».

По данным СМИ, причинами стали продажа билетов до получения всех согласований, после которого концерт фактически заблокировали. В качестве альтернативы рассматривалась возможность переноса в московские «Лужники», но и там подтвердили, что официальных запросов не получали.

Тем не менее, организаторы из Say Agency по состоянию на 3 сентября продолжают настаивать: концерт не отменен, они планируют его провести и ищут пути решения, несмотря на то что 115 тысяч билетов уже продано, а площадка отказалась от сотрудничества.